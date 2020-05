Voici comment intégrer le style de décoration «farmhouse» chez soi

Vous n’êtes pas obligés d’habiter en campagne pour avoir un décor de style «farmhouse».

Ce style, largement apprécié pour sa douceur et son sentiment de réconfort, est aussi reconnu pour traverser le temps.

Il se distingue par le mélange de bois et de fer, les couleurs neutres et claires et les textiles naturels comme le coton et la laine.

Si vous voulez plonger tête première dans le style de décoration «farmhouse», voici comment l'intégrer chez soi:

1. Le shiplap

Un mur en shiplap est un élément incontournable afin de créer un style «farmhouse» réussi. Que ce soit dans l’entrée, la chambre a coucher, le salon, la salle de lavage ou la salle à manger, le mur en shiplap ajoutera de la texture et de la chaleur à votre pièce. On priorise le blanc, mais si vous voulez ajouter encore plus de caractère à votre décor en créant un mur d’accent, n’hésitez pas à le peindre de couleur, ou même en noir!

Le shiplap se trouve facilement dans les magasins de matériaux. Vous pouvez aussi opter pour une tapisserie qui imite le shiplap.

REVOWALL Lambris shiplap MDF avec apprêt blanc

NuWallpaper Papier peint autocollant

2. Les meubles

Si vous avez la chance d’avoir la table à manger de votre arrière-grand-mère, un buffet vintage trouvé au marché aux puces l’été dernier ou le fauteuil de grand-papa, mettez ces items en valeur.

Sinon, beaucoup de meubles qui correspondent au style «farmhouse» se trouvent facilement sur le web ou dans les magasins.

Table de salle à manger Madeline

Causeuse, Nolhaga gris-beige

Lit plateforme en métal campagne Viviana

Commode 3 tirroirs EDEN

3. Les textiles

Tapis en jute, rideaux de lin, couette en coton, couverture de laine, n’ayez pas peur de mélanger les textiles! Le but est de rendre les pièces chaleureuses.

Rideaux en lin et coton bio tissés

Tapis en jute nuLOOM

L'ensemble housse jersey piqué

Le jeté tricot lamas en coton

L'ensemble housse broderie chenille 100% coton

4. Les couleurs

Les couleurs de base pour un décor «farmhouse« réussi seront toujours le blanc et le beige. Par contre, rien ne vous n’empêche d’aouter un mur d’accent ou un papier peint à motifs pour venir rehausser le tout. C’est important également d’intégrer de la couleur dans vos accessoires. Les différentes teintes de vert et de bleu sont parfaites pour compléter un décor qui se veut doux et chaleureux. Le rouille aussi peut être une belle couleur à intégrer à petite dose.

5. Les accessoires

Pour adopter le style «farmhouse» comme il se doit, pensez à ajouter des antiquités, des fleurs séchées, des coussins, des vases en verre et ainsi de suite.

Le coussin duo de mailles en laine, coton net polyester

Cadre de fenêtres rustique

Pots pour ingrédients

Étagère de bois rustique et métal

Photophore en forme de lampe à huile

La nappe récolte de carreaux

Lumière suspendue Emliviar

Luminaire rond BONLICHT

Vase de table en porcelaine intérieure

Bougeoir STILLENAT

Bouquet d’eucalyptus

Bonne décoration!