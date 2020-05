Aider votre enfant à bien exprimer ses émotions

Il est tout à fait normal que votre enfant ou adolescent éprouve des émotions, particulièrement en cette période de confinement. Pour éviter que certaines émotions négatives ne prennent le dessus, vous devez l'accompagner dans ce processus.

• À lire aussi: Il faut prendre au sérieux la détresse psychologique que peuvent vivre les enfants durant la pandémie



Un enfant qui apprend tôt à identifier et gérer ses émotions a habituellement de meilleures chances de réussite relationnelle et scolaire. Grâce à cet acquis, il saura mieux communiquer et dénouer les impasses.





1. Nommer les émotions

Peu importe l'âge de votre enfant, il est important de l'accompagner dans ce processus. En identifiant le sentiment qui l'habite, il sera plus facile pour votre enfant de le gérer. La tristesse, la colère, la honte, la peur et le dégoût sont tous des émotions que peuvent vivre un enfant ou un adolescent. Si votre enfant est plus jeune, aidez-le à reconnaître les signaux physiques d'une émotion.





2. Laisser l'émotion vivre

En tant que parent, il faut éviter d'accoler une étiquette à votre enfant, en lui répétant qu'il est de nature « introverti » ou « colérique », car il aura tendance à s'y conformer. S'il vit une émotion, offrez-lui les moyens de l'extérioriser. Par exemple, si votre enfant vit de la tristesse, incitez-le cajoler son toutou, écrire, prendre un bain ou écouter de la musique.





3. Exprimer l'émotion

Certaines émotions peuvent naître d'une situation conflictuelle avec un parent ou un ami. Il est important que l'enfant se sente en sécurité et en confiance afin qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent en toute franchise. Invitez-le à parler à la première personne du singulier plutôt que de tomber dans les accusations.





4. Passer à autre chose

Parfois, l'émotion peut être canalisée autrement. Certains enfants ou adolescents vont chercher à se changer les idées. Le coloriage, la photographie, la course à pied peuvent être des moyens d'extérioriser sainement une émotion.





Rappelez toujours à votre enfant que les émotions sont temporaires et non permanentes.