16 choses que seule notre mère fait pour lesquelles nous sommes reconnaissants

Dans quelques jours, nous célèbrerons la fête des Mères. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à elles, qu'à leur univers. Il y des choses que seules elles font pour lesquelles nous serons éternellement reconnaissants.

• À lire aussi: 13 conseils de notre mère qu'on aurait dû écouter



1. Elle va être la première à nous offrir son aide pour déménager.

Et elle va s'acquitter des pires tâches ménagères, sans broncher.





2. Elle tient un agenda serré de tous les anniversaires.

Elle se fait un devoir de le rappeler à notre père. Chacune ses forces, comme on dit.





3. Elle prône l'équité salariale dans la famille.

Si notre soeur reçoit 20$, on peut être assuré qu'on recevra 20$ aussi, même si on n'a rien fait pour le mériter.





4. Elle n'arrive jamais les mains vides à la maison.

Même si on lui avait dit de ne rien amener.





5. Elle ne nous laisse jamais repartir les mains vides de chez elle.

Même si on lui dit qu'on n'a besoin de rien.





6. Elle cuisine un macaroni au fromage comme quand on était petit.

Et elle s'assure TOUJOURS d'en faire plus pour qu'on en ramène à la maison pour notre lunch du lendemain.

7. Elle accepte toujours de garder les enfants.

On pense que c'est pour nous faire plaisir, mais en fait c'est pour se faire, à elle.





8. Elle sort souvent des photos hideuses de nous durant un souper de famille.

Le pire, c'est qu'elle est convaincue que ces photos sont sublimes.





9. Elle se met à nettoyer quand elle arrive chez nous.

Même si on a fait le ménage avant qu'elle arrive.





10. Elle prend 367 photos floues de nous avec son cellulaire durant un souper de famille.

Et elle nous demande de l'aider à les transférer sur son iPad.





11. Elle nous cuisine encore un gâteau au chocolat pour notre anniversaire, même si on n'a plus 8 ans.

On fera comme si c'était exagéré de sa part, mais ça nous rend heureux.





12. Elle sera la première à se rendre compte qu'on est triste, même si on a enfilé notre plus beau sourire.

Comment elles font?





13. Elle commente toutes nos publications Facebook.

Parfois, on s'en passerait, mais c'est si mignon qu'on s'abstient.





14. Elle fait partir toutes les tâches sur les chandails et recoud tous les boutons de chemise qui sont tombés.

C'est quoi le truc?





15. Elle nous téléphone pour ne rien dire.

Juste pour savoir comment ça va.





16. Elle signe tous ses textos par « je t'aime, maman ».

On t'aime aussi!