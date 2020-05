5 astuces infaillibles pour contrer la fatigue d'après-midi

Les paupières s'alourdissent, les idées s'embrouillent, le corps se détend... la fatigue d'après-midi est un phénomène physiologique tout à fait normal, mais quelque peu désagréable, qui peut nuire à la concentration et à la créativité. Enfilez vos gants de boxe, on vous enseigne comment vaincre cet adversaire, communément appelé le « coup de barre ».





1. Boire de l'eau plutôt que du café

La fatigue est un des premiers signes de la déshydratation. Avant de vous faire couler un double expresso, essayez de boire un grand verre d'eau glacé. Bien que les besoins varient d'un individu à l'autre, il est recommandé de boire de 2 à 3 litres d'eau par jour. Si vous êtes toujours fatigués, vous pourrez vous tourner vers le café!





2. Essayer la méthode « nappuccino »

Cette méthode consiste à boire une tasse de café juste avant de faire une sieste d'une vingtaine de minutes. À votre réveil, la caféine commencera à faire son effet et vous serez en pleine forme. D'ailleurs, il est recommandé de ne pas s'assoupir trop longtemps en après-midi, de 15 à 30 minutes suffisent.





3. Sortir dehors

Beau temps, mauvais temps, il est important de mettre le nez dehors. Vous aérer l'esprit en après-midi vous permettra de faire le plein d'énergie et de vous sentir revigoré. Si le soleil est de la partie, c'est encore mieux puisque des études ont prouvé qu'il envoyait un signal au cerveau pour que celui-ci reste alerte.





4. Mastiquer

Afin de faciliter la digestion de votre repas du midi, mastiquez vos aliments suffisamment et lentement. De cette façon votre corps aura besoin de moins d'énergie pour assimiler tous les aliments.





5. Mâcher de la gomme

Pour rester éveillé, en après-midi, il pourrait être intéressant de mastiquer de la gomme ou des grignotines santé et légères. En effet, le fait de mâcher de la gomme vous garde plus concentrés, en plus d'améliorer notre humeur et de réduire le stress.