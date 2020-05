La super lune « des fleurs » nous rendra tous très sensibles

Durant la soirée du 7 mai, nous allons pouvoir observer dans le ciel une pleine lune toute particulière, qui sera sous le thème de l’émotion et de la motivation.

En plus d’être pleine, cette lune sera plus grosse qu’à l’habitude. Ce sera la toute dernière super lune de 2020, alors il ne faut pas la manquer. De plus, on a donné un joli surnom à cette pleine lune du 7 mai. La lune «des fleurs» est méthaphorique. Elle est appelé ainsi parce qu’elle coïncide avec la période d’éclosion des fleurs.

Voici comment la super pleine lune du 7 mai va nous affecter:

La lune sera en Scorpion

Lorsque la pleine lune est dans le signe du Scorpion, c’est un moment où on se sent tous très émotifs, mais aussi passionnés. Le Scorpion est le signe de la transformation, mais pour qu’un changement se produise, il faut sacrifier quelque chose. Ce n’est jamais facile de laisser partir quoi que ce soit, même quand on sait que c'est pour le mieux.

Le Scorpion est aussi associé à la sexualité, alors il se peut que votre soirée soit sous le thème de l’amour! Pourquoi ne pas profiter de cette dose de passion pour avoir du plaisir.

Elle arrive durant la rétrograde de Pluton

La planète ne rétrograde qu’une fois par année et ce moment met en lumière nos émotions profondes et cachées. Doublé du fait que la lune est en Scorpion en ce moment, cette soirée s'annonce intense!

Le Scorpion est régi par Pluton, la planète de la transformation et des révélations, c’est aussi associé à la vérité. Il ne faut pas avoir peur de son côté sombre, parfois, il cache de bien belles choses!

Quels signes seront les plus affectés négativement?

Le Scorpion est un signe d’eau, il est donc opposé aux signes de feu. Si vous êtes Lion, Bélier ou Sagittaire, vous risquez de vous sentir inconfortable et confronté durant cette pleine lune. Ces signes vont ressentir le besoin d’évacuer les énergies toxiques ou même confesser quelque chose qui les tracasse. Ce sera difficile, mais pour le mieux.

Quels signes seront affectés positivement?

Les signes d’eau, donc Scorpion, Cancer et Poissons, auront plus de facilité à s’adapter. Ces signes sont généralement plus proches de leurs émotions, alors ils savent comment s’écouter. Ils risquent d’être plus touchés par la passion.

Comment faut-il agir durant cette période?

Une pleine lune est toujours un moment où l’on récolte ce qu’on a semé tout au long du cycle lunaire. Vous pouvez donc être plutôt passifs et observer ce qui se produit, pour ensuite voir comment vous êtes affectés émotionnellement.

Si vous vivez quelque chose de négatif, voyez-le plutôt comme un événement transformateur qui va éventuellement avoir du sens. Et si vos émotions sont trop fortes, n’hésitez pas à appeler un proche pour vous vider le coeur, cela fait toujours du bien.

La prochaine pleine lune sera le 5 juin dans le signe du Sagittaire et elle sera sous le thème des buts et ambitions!