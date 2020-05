Redonner une deuxième vie à ses vêtements sans dépenser un sous

Chaque année, les ménages canadiens dépensent en moyenne 3 500$ en vêtements et accessoires, selon Statistique Canada. C'est connu, ce n'est qu'une fraction de ces vêtements que nous finissons par porter. Avant de sortir à nouveau la carte de crédit, lisez ces trucs et astuces qui vous permettront de donner une deuxième vie aux morceaux que vous avez déjà.

1. Bye bye le t-shirt blanc

En plus d'être LA tendance du moment, les vêtements tie-dye se réalisent facilement à la maison. Toutetois, plutôt que d'utiliser du colorant artificiel, pourquoi ne pas utiliser des retailles de fruits et de légumes que vous avez déjà à la maison? Tout le monde possède un vêtement blanc, en fibre naturelle, qu'il ne porte plus. Attachez-le avec plusieurs élastiques pour empêcher que la teinture ne se répande partout sur le vêtement. Pour un look rosé, portez à ébullition 5 tasses d'eau avec des retailles de betteraves. Puis, vous devez baisser le feu et laisser mijoter 20 minutes. Enlevez les betteraves tout en gardant le liquide et versez uniquement le liquide dans le pot. Ajoutez le chandail humidifié au préalable et laissez mijoter 10 à 20 minutes.

2. Bye bye le t-shirt démodé

En cette période de pandémie, tout le monde s'arrache les masques artisanaux, non médicaux. Saviez-vous qu'il est possible de réaliser le vôtre, sans acheter de tissu ni utiliser de machine à coudre? Il suffit de suivre les indications suivantes pour réaliser en toute simplicité un masque en tissu. Vous n'aurez besoin que d'un t-shirt déjà lavé et séché et de deux élastiques à cheveux. C'est simple comme bonjour!

3. Bye bye le jean

Il a été prouvé que les femmes ont en moyenne sept paires de jeans, mais qu'elles n'en portent qu'une fraction, soit que quatre. Plusieurs techniques sont disponibles sur internet pour redonner vie à l'un d'entre eux. Alors que la saison chaude est à nos portes, vous pourriez transformer votre vieux pantalon de jeans en shorts. Vous pourriez aussi opter pour la tendance trouée. Avec l'aide d'une craie blanche, vous pouvez délimiter les zones que vous souhaitez trouer pour ensuite les abimer avec un petit couteau. Vous n'aurez qu'à mettre votre vêtement au lavage et à tirer sur les fibres par la suite.

• À lire aussi: 6 conseils pour trouver le jeans parfait

4. Bye bye la veste tachée

Impossible de faire partir une tache de spaghetti sur une veste ou un chandail? Nous avons la solution. Plutôt que de le mettre aux poubelles, vous pourriez apposer une jolie patche sur la tache en question, de façon à créer un vêtement vraiment original. Il n'y a aucune limite : seule votre créativité!

5. Bye bye le chemisier jamais porté

Tout le monde a une (ou plusieurs) pièce dans sa garde-robe qu'il n'a pratiquement jamais porté. Bien que les raisons de cet achat soient obscures, ce n'est pas une raison pour le laisser prendre la poussière. Peut-être qu'une amie saurait lui donner un second souffle. Sinon, il existe de nombreuses boutiques de seconde main qui ne demandent qu'à recevoir cet item que vous avez acheté le printemps dernier, particulièrement en cette période difficile pour plusieurs.