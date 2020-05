Les artistes du Québec, comme plusieurs autres, vivent présentement une période de grands bouleversements et d’incertitude. On discute avec Sophie Prégent, comédienne et présidente de l’union des artistes, pour avoir un compte-rendu de la situation. On prend également des nouvelles de comment se passe son confinement.

