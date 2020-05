4 bons rosés pour le week-end de la fête des Mères

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

Nous avons eu le plaisir d'en déguster plus d'une cinquantaine lors des dernières semaines et nous en avons retenu quatre des meilleurs pour vous. Ils sont tous sans sucre résiduel et ils vous coûteront entre 12 et 25 $ l'unité. Des flacons qui sont disponibles en bonne quantité sur notre marché. Ceux-ci effectueront d'agréables harmonisations mets-vins sur des plats à partager, des salades, des fruits de mer, des sushis, des poissons, des fromages, des plats en sauce tomate, des grillades barbecue... Ne faites pas l'erreur de les servir trop froid et vous les mettrez grandement en valeur.

1.Campo de Borja 2018

Borsao

Aragon - Espagne

Code : 10754201

Prix : 11,85 $

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Disponibilités : 330 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

La plupart des produits de la cave de Borsao sont sans aucun vice. Ce rosé est fort agréable et tout à fait recommandable pour même pas 12 dollars. Ne craignez pas sa coloration assez foncée qui vous laisse croire que le produit sera sucré car il est complètement sec. Buvez la bouteille dans les 6 mois à venir.

2.Pays d'Oc 2019

Gris/Blanc - Gérard Bertrand

Languedoc - France

Code : 13366466

Prix : 15,60 $

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Disponibilités : 195 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Les vins du grand Gérard Bertrand sont vivants, précis, gourmands et généreux. Il propose ici un fin et glissant rosé de couleur assez pâle qui est tout à fait charmant. Un vin ni blanc ni rouge qui aura autant sa place à table qu'à l'apéro. Pour 2-3 $ supplémentaire, vous pourrez mettre la main sur le délicieux Côte des Roses du même producteur. Ouvrez ce flacon lors des 12 à 18 mois à venir pour pleinement en profiter.

3.Coteaux Varois en Provence 2019

Château La Lieue

Provence - France

Code : 11687021

Prix : 18,20 $

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Disponibilités : 370 succursales en province et 630 bouteilles en ligne

Servir à 11-12 degrés Celsius

À mon humble palais, voici un des meilleurs vins rosés, disponible à l'année, sous la barre de 20 $ à la SAQ. Finesse, fraicheur, texture enveloppante et gourmandise sont réunis sous le même bouchon. C'est issu d'une culture en biodynamie et c'est juste trop bon pour le prix! Le rouge du même château à 16,45 $ est également un petit bijou. Les plus audacieux pourront l'oublier jusqu'à 3 ans en cave.

4.Tavel 2018

Vieilles Vignes - Tardieu-Laurent

Rhône - France

Code : 13199274

Prix : 24,95 $

Sucre résiduel par litre : 3,6 grammes

Disponibilités : 70 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Vous croyez à tort que tous les rosés sont seulement des vins de soif qui sont maigrichons et sans grande vertu? Vous devriez peut-être mettre le nez dans un verre de ce Tavel de belle définition. Ce n'est pas un vin léger à boire sur la terrasse à l'apéro ou en bordure de la piscine en plein mois de juillet, mais il fera un «hit» à table sur des poissons, des volailles ou même sur de nombreuses viandes grillées sur votre barbecue. J'en laisserai 2-3 flacons jusqu'à 6-7 ans dans ma réserve sans trop de crainte.