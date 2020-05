5 trucs pour aménager une terrasse rétro chic comme à Palm Springs

Quand on pense à Palm Springs, on pense inévitablement au côté à la fois kitsch et chic de son décor figé dans le temps et de ses terrasses à couper le souffle.

Vous pourrez facilement donner un look californien à votre terrasse en intégrant quelques éléments de déco à cette dernière.

Voici donc 5 trucs pour aménager votre terrasse comme si vous étiez à Palm Springs!

1. Les motifs 60's

Les rayures, les motifs de palmiers ou encore les imprimés fleuris sont essentiels si vous voulez vous approprier le look rétro des terrasses de Palm Springs. Vous pouvez choisir d'acheter un parasol, des chaises longues ou encore quelques coussins avec des motifs qui rappellent les années 60.

2. Les chaises «signatures»

Les «chaises signatures» sont en fait du mobilier d'extérieur qui se distinguent par leur forme, leur couleur ou encore par les matériaux dont elles sont faites.

3. Les plantes XL

Pour habiller votre terrasse et donner l'impression que vous venez de mettre les pieds en Californie, une abondance de plantes est nécessaire. Plus elles seront grosses, mieux c'est!

4. Le «tiki»

Que ce soit un joli verre à cocktails ou encore un parasol en pailles, le look «tiki» est ultra tendance et donnera à votre terrasse ce côté kitsch qui rappelle Palm Springs.

5. La pierre

Au lieu de mettre du paillis dans vos plates-bandes, optez pour de la petite pierre concassée. Le résultat sera absolument exquis.

Voici quelques objets à vous procurer pour adopter le look chez vous!

Un parasol jaune et chic 189$

Indigo

Cette jolie chaise 269$

Indigo

Cette tente 189$

Indigo

Ce joli coussin 34,50$

Indigo

Cette petite lanterne 24,50$

Indigo

Cette guirlande lumineuse 39,50$

Indigo

Cette jolie lanterne 18$

Indigo

Cette jolie chaise 189$

Indigo

Cette lanterne en bambou 59,50$