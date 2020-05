Elle a le rire le plus contagieux de l’Union des Artistes et heureusement, il se propage à plus de deux mètres. Cette femme en a vu de toutes les couleurs dans sa vie et après chaque obstacle, elle revient plus forte. Elle incarne à la fois la sagesse et la folie!

À voir aussi : Louise Deschâtelets, invitée du 3 mai 2020