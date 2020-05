Suggestions lecture du 10 mai 2020

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1-Tatouée sur le cœur

Francine Laplante

Éditions de l’homme

Francine est la plus jeune d’une famille de 12 enfants où règne l’amour, l’entraide et la compassion. D’ailleurs, la relation de ses parents est digne d’un film d’amour romantique. Malheureusement, le cancer emporte son père alors qu’elle n’a que 12 ans. Francine apprend donc très jeune à mettre la main à la pâte et à travailler dur pour gagner sa vie et aider son prochain. Plusieurs années plus tard, maintenant mère (biologique et adoptive), elle devra à nouveau faire face à la maladie. C’est en apprenant la nouvelle du cancer de son fils François-Karl qu’elle se fait une promesse : «J’ai dit, on va faire un pacte avec la vie. Tu redonnes la santé à mon fils et moi je consacre le reste de ma vie aux enfants». Son fils sera guéri, et son pacte respecté.

Elle a accompagné dans la maladie des dizaines d'enfants et de jeunes adultes atteints de cancer, parfois jusqu'à leur dernier souffle. Aux soins palliatifs, elle crée des relations avec les jeunes, s’attache à des familles qu’elle accompagne dans les moments les plus difficiles. Elle ira même jusqu’à se faire tatouer le prénom de plusieurs d’entre eux près de son coeur!

En plus de son énorme implication dans la vie de ces gens, elle a depuis mis sur pieds deux fondations : La Fondation des Gouverneurs de l’espoir en 2002, pour les enfants, et Néz pour vivre en mai 2014, pour les jeunes adultes.

Francine Laplante est la bonté incarnée.

2-Presque Végé

Geneviève O’Gleman

Éditions de l’homme



«J’aime la viande. Je ne suis pas végane et je ne suis pas une grande fan de tofu non plus. Par contre, lorsqu’on constate l’état de santé de la planète et l’ampleur des changements climatiques, force est de constater que nous devons changer nos habitudes, dont notre alimentation [...] Si collectivement on choisit de manger moins de viande et qu’on prend le temps de mieux la choisir, on aura un impact positif sur notre environnement».

Ce troisième tome de la nouvelle collection de Geneviève O'Gleman vous propose une approche flexible pour vous initier à une alimentation un peu plus végétarienne.

Ce pourquoi elle nous offre un livre où les pâtes, les sauces, les légumes, les protéines végétales sont à l’honneur, mais sans oublier qu’il est aussi possible d’être des carnivores responsables en visitant les producteurs locaux, en achetant de la viande bio à la boucherie tout en s’assurant qu’il s’agit bien de produits du Québec.

De plus, toutes les recettes ont été pensées pour minimiser le gaspillage alimentaire tout en utilisant au maximum ce qui se trouve dans les frigos des Québécois.

3-Diane Demande un recomptage

Marie-Renée Lavoie

XYZ

Diane demande un recomptage est la suite de «Autopsie d’une femme plate» et se passe 2 ans après son divorce avec Jacques... Comble de joie ; vous n’avez pas besoin d’avoir lu le premier tome pour tomber en amour avec cette histoire et son «héroïne». Diane est une protagoniste forte, courageuse et attachante, puisque vous reconnaitrez en elle plusieurs femmes incroyables de votre entourage. Recommencer sa vie amoureuse et professionnelle à l’aube de la cinquantaine ce n'est pas chose facile.

À la suite de son divorce, elle décide d’emménager en duplex avec sa meilleure amie Claudine. Bon vin, belles discussions, nouvelles passions et voisins colorés sont au rendez-vous dans ce livre qui donne envie de retrouver la femme derrière la maman.

4- Les 28 jours de Mila

Nadine Descheneaux et Chloé Baillargeon

Petit homme

Mila, 15 ans, a ses règles depuis maintenant 5 ans. Tout un chamboulement dans la vie d’une jeune femme ; elle doit apprendre à gérer ses émotions et s’adapter aux montagnes russes provoquées par ce fameux cycle de 28 jours (pour elle, car pour certaines de ses amies, c’est totalement différent). Pourquoi se sent elle au top de sa forme entre les jours 14 et 19, et totalement patate/nulle/moche/au ralenti entre les jours 20 à 28. Est-ce normal d’être aussi stressée par rapport à nos menstruations, et de vivre autant de hauts et de bas chaque mois? Un livre pour parler des règles sans tabous, rassurer les jeunes filles et enfin clouer le bec à ceux qui diront « coudonc, t’es tu dans ta semaine !?».

5-Merci Maman!

Matt Cosgrove

Scholastic

Un magnifique livre pour tout-petits qui présente diverses situations où un enfant a besoin de sa maman. Que ce soit le renard qui a perdu sa chaussette, la girafe qui veut lire une histoire avant de s’endormir, l’ourson qui a besoin d’être rassuré avant de se coucher ou l’hippopotame qui a besoin d’un bisou parce qu’il s’est blessé, il y a un million de raisons de dire «MERCI MAMAN».