Matcha Dalgona : découvrez pourquoi vous devriez commencer votre journée avec du matcha plutôt que du café

Si les premières impressions sont souvent trompeuses, il ne faut surtout pas se laisser distraire par l'apparence insolite du thé matcha. Ses bienfaits sont si nombreux qu'ils vous convaincront (peut-être) de troquer votre élixir noir pour une potion vert lime demain matin. Après le café dalgona, voici le matcha dalgona!





Le thé matcha est une boisson japonaise qui se délecte aussi bien durant une tempête hivernale qu'en pleine canicule, car elle se consomme chaude ou froide. Plutôt que d'infuser des feuilles vertes entières, ce sont des fines particules de la feuille que nous consommons. Puisque le matcha se présente sous forme de poudre, ce sont tous les bienfaits de la plante que nous ingérons, à chaque gorgée!





Le matcha est tout doux

Ceux qui doutent de son efficacité seront surpris d'apprendre que le matcha vous gardera éveillé, presque autant qu'une boisson noire. Toutefois, à la différence du café, il est métabolisé de façon différente par l'organisme, ce qui fait en sorte que ses actions ne seront ni intenses ni brusques. Les effets du matcha sont plus modérés et durent plus longtemps. On estime que ses effets pourraient être libérés doucement durant 6 heures.





Le matcha stimule les connexions du cerveau

En plus d'être un stimulant intéressant, le matcha favorise la mémoire et la concentration, sans la nervosité que peut provoquer le café. Cette boisson est idéale à consommer lors d'une longue période de travail ou d'étude.





Le matcha est un puissant antioxydant

Plusieurs seront surpris d'apprendre que les antioxydants contenus dans le matcha sont si importants qu'il faut 10 tasses de thé pour remplacer un peu moins d'une demi-cuillère à thé de matcha. Une consommation régulière de thé matcha permettrait donc de réduire certains risquent associés au cancer.





Le matcha aide à maintenir un poids sain

Vous avez bien lu. Nombreuses sont les études qui prouvent l'efficacité du matcha sur le maintien ou la perte de poids. Cette boisson possède l'avantage de stimuler le métabolisme et donc, d'éliminer les déchets plus facilement.

Voici la recette du matcha Dalgona :

Ingrédients :

2 c. à thé de poudre de matcha

1 (ou 2) c. à thé de sucre

Quelques glaçons

1 tasse de lait de votre choix

Préparation :

1. Dans un batteur sur socle, ou encore à l'aide d'un fouet et d'un grand bol, battre le lait choisi (ou la crème) avec tous les ingrédients de la variante choisie. Fouetter jusqu'à obtenir une texture assez ferme et qui fait des pics.

2. Verser les glaçons dans un verre.

3. Ajouter du lait.

4. Déposer délicatement la garniture fouettée sur le dessus.

5. Goûter, et ajuster la quantité de sucre au goût. Vous pouvez aussi y ajouter du sirop d'érable ou du sucre d'agave!