4 astuces pour initier vos ados à la cuisine

Avec le retour à l’école secondaire qui est reporté et surtout avec l’été qui arrive, il faudra trouver de quoi occuper vos adolescents. Voilà l’occasion idéale pour les initier à la cuisine et les laisser vous impressionner !

En suscitant l’intérêt pour la cuisine chez vos jeunes, vous leur transmettrez non seulement une passion, mais aussi de saines habitudes de vie qu’ils conserveront à l’âge adulte. Profitez de la belle saison pour leur montrer à quel point le Québec regorge de savoureux aliments produits ici.

Voici donc quelques astuces pour initier vos adolescents à la cuisine et surtout, pour les garder motivés !



1. Impliquez-les dès le départ

Suscitez l’intérêt de vos adolescents dès le début du processus. Invitez-les à établir le menu des prochains jours avec vous.

Ensemble, tenez compte des envies et des goûts de chacun. Vos ados n’ont pas d’idées ? Parcourez l’offre de recettes en ligne: identifiez quelques recettes par type de repas (déjeuners, collations, desserts et autres) ou encore par ingrédient coup de cœur (tomates ancestrales, côtelettes de porc du Québec, coriandre, etc.)



2. Faites les courses ensemble

Seventyfour - stock.adobe.com

Puisque faire la cuisine commence aussi par faire les courses, faites une séance d’épicerie en ligne, côte à côte.

Il s’agit d’un excellent exercice d’économie familiale, mais surtout d’une occasion pour sensibiliser vos jeunes aux merveilleux produits québécois. Pour vous donner un coup de main, utilisez le filtre Aliments du Québec lorsque vous magasinez sur IGA.net.

Laissez-les vous étonner et choisir des produits qui ne font pas nécessairement partie de vos habitudes. Après tout, il n’y a pas d’âge pour faire des découvertes !



3. Allez-y graduellement

Les jeunes apprennent différemment et selon leur rythme.

Pour certains, cela passe par les sentiments. Proposez-leur de perpétuer la tradition en cuisinant une recette familiale comme la mousse au chocolat de mamie ou les crevettes de Matane de matante.

D’autres préfèrent vous regarder avant de se lancer. Préparez donc une recette de leur choix, en expliquant les étapes. Rendez le tout amusant et faites-leur jouer le rôle d’un juge de compétition culinaire.

S’ils veulent être dans l’action, faites-en vos sous-chefs. Déterminez ensemble les tâches dont ils seront responsables. Demandez-leur de mélanger les ingrédients, de manipuler les viandes et les poissons, de veiller à la cuisson sur la cuisinière et de parer les fruits et les légumes.

Si les couteaux les effraient, soyez rassurants. Il suffit d’être prudent. Rappelez les bonnes pratiques : ne pas se déplacer avec un couteau en main, éviter la distraction et déposer le couteau quand on parle, empoigner fermement le couteau par le manche et tenir ses doigts loin de la lame. Finalement, soulignez l’importance d’y aller lentement : vous n’êtes pas vraiment dans une compétition culinaire!



4. Choisissez des recettes qui leur plaisent

Monkey Business - stock.adobe.com

Mettez toutes les chances de votre côté et optez pour des recettes qui les motiveront.



Déjeuner

Préparez ensemble des smoothie déjeuner. Il s’agit d’une occasion d’apprendre à utiliser le mélangeur en toute sécurité.

Enseignez-leur l’importance de suivre les étapes en cuisine et trouvez la recette de smoothie qui leur plaît le plus pour vous entraîner côte à côte!

Pour une variante qui plaira à leurs réseaux sociaux, transformez ce frappé du matin en bol-smoothie à garnir de granola et de fruits.



Dîner

Enseignez-leur à utiliser la cuisinière en toute sécurité en préparant des grilled-cheese. Rendez ces sandwiches bien décadents en les garnissant de fromages d’ici.

Pour un repas léger, demandez-leur de réchauffer un potage et de trancher quelques morceaux de baguettes de pain. Dégustez le tout avec un bon fromage d’ici comme Le Péribonka de La Normandinoise ou Le Cendré des prés de la Fromagerie Domaine Féodal.



Souper

La préparation d’un tartare vous permettra de leur rappeler l’importance de l’hygiène en cuisine ainsi que la saine manipulation des aliments.

Pour simplifier le tout, optez pour le Tube de duo de saumon de Sushi à la maison. Le poisson est déjà coupé, il suffit de le faire décongeler et de l’assaisonner. Utilisez alors un assortiment à tartare Sushi à la maison. Offert sous plusieurs variétés, il contient tout ce dont vos ados auront besoin pour donner du goût au tartare.



Dessert et collation surprise

Gagnez le cœur de vos adolescents en assemblant des coupes glacées.

Choisissez une crème glacée d’ici comme celles de la Laiterie Chagnon. Proposez-leur de couper les fruits. Invitez-les à faire preuve d’imagination pour les autres garnitures et laissez-vous impressionner.

Rassemblez-vous ensuite pour déguster le tout et rappelez la règle de base de la cuisine : le plaisir réside dans le partage d’une belle tablée!

Enfin, gardez en tête qu’en initiant vos adolescents à la cuisine, il y aura sans doute quelques ratés, mais assurément des réussites! Qui sait, vous pourriez bénéficier de l’aide d’un sous-chef et même, d’un congé de cuisine!



Pour plus d’inspiration sur les produits d’ici et des idées recettes à cuisiner avec vos jeunes, visitez le IGA.net.