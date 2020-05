VÉNUS RÉTROGRADE : voici les 3 signes astrologiques qui verront leurs relations amoureuses chamboulées

Après Mercure rétrograde, c'est au tour de la planète de l'amour. Certains signes astrologiques pourraient être déstabilisés par cette rétrograde en Vénus.

La rétrograde en Vénus, qui se tiendra du 13 mai au 25 juin, est dominée par le signe du Gémeaux. La planète Vénus évoque la confiance en soi, le pouvoir de séduction, l'attrait pour l'argent et le plaisir. Le signe du Gémeaux, quant à lui, carbure à la communication, la nouveauté, en plus d'avoir un sens de l'observation aiguisé.





Une planète qui rétrograde donne l'illusion de changer de direction dans le ciel. Bien que ce ne soit pas le cas spécifiquement, la planète Vénus ira à reculons pour les prochaines semaines, ce qui devrait perturber tout le monde, mais plus particulièrement ces trois signes du zodiaque.





Gémeaux

Il est intéressant de voir comment les Gémeaux vont répondre à cette rétrograde, qui les concerne directement. Les Gémeaux, qui aiment la variété, peuvent parfois craindre l'engagement. Ils préfèrent ne pas trop s'attacher à une seule personne, de peur de perdre l'étincelle que leur procure la nouveauté. Or, durant cette période de rétrograde, il se pourrait qu'ils voient les choses différemment. Les Gémeaux, qui ont un grand sens de l'observation, auraient avantage à mettre par écrit les sentiments qu'ils ont envers une personne. Après cette mise en perspective, il se pourrait qu'ils aient envie de prendre plus au sérieux cette relation.





Lion

De par leur caractère, les Lions aiment être dans le feu de l'action. Au cours des prochaines semaines, il se pourrait que Vénus les poussent dans un élan de folies ou un désir de légèreté encore plus prononcé qu'à l'habitude... ça va chauffer! Ce ne serait pas surprenant que les Lions se trouvent à tomber en amour avec l'amour. Cette recherche du plaisir immédiat devra toutefois être tempérée. Les Lions devront garder la tête froide. Bien qu'il soit important de profiter de l'instant présent, il est tout aussi important de garder les pieds sur terre (et non sur Vénus!).





Scorpion

Les Scorpions seront le troisième signe le plus affecté par ce changement de direction. Cette rétrograde en Vénus nous poussera tous à expérimenter, à réinventer, en ce qui attrait nos relations amoureuses et amicales. Ce sera particulièrement le cas pour les Scorpions, qui sont des êtres charnels, sensuels et sexuels. Ils seront donc invités à s'approprier de nouvelles façons de vivre avec leur partenaire de vie. Ce nouveau point de vue risque d'apporter une transformation au sein du couple.