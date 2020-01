Arthrite et arthrose : quelle est la différence ?

En collaboration avec



Plusieurs Québécois recevront cette année un diagnostic d’arthrite. C’est inévitable: au Canada, près d’une personne sur 5 souffre d’une forme ou une autre de cette maladie.

Êtes-vous en mesure de différencier l’arthrite et l’arthrose? Connaissez-vous leurs symptômes et leurs traitements? Ce court guide devrait vous aider à y voir plus clair.

Deux diagnostics bien différents

L’arthrite est un terme qui chapeaute plus de 100 maladies chroniques différentes touchant les articulations. On les divise en deux groupes: celles caractérisées par de l’inflammation, comme la polyarthrite rhumatoïde, et celles où l’inflammation n’est pas ou peu présente, l’arthrose.

Les symptômes de l’arthrite avec inflammation sont nombreux :

• douleur ou raideur articulaire surtout le matin (pendant plus d’une heure);

• articulations enflées, chaudes ou rougies;

• difficulté à bouger les articulations atteintes;

• fièvre, fatigue, perte de poids ou d’appétit;

• formation de bosses sous la peau (surtout aux coudes, mains ou pieds).

L’arthrose : diagnostic et causes

L’arthrose, quant à elle, est la forme la plus diagnostiquée de l’arthrite. En effet, plus de 80% des personnes de 75 ans et plus en souffrent. Cette affectation est causée par une usure du cartilage qui entoure les os de l’articulation, particulièrement celles qui supportent beaucoup de poids, comme les genoux et les hanches. Le diagnostic peut également repérer des masses osseuses sous forme d’excroissance au niveau des articulations.



Un surpoids, l’âge ou une utilisation prononcée de l’articulation touchée durant la pratique d’un sport peuvent en être la cause.



Les symptômes suivants sont associés à l’arthrose :

• Douleur ou raideur articulaire qui s’aggravent avec l’effort;

• Bruit de craquement ou sensation de grincement quand on utilise l’articulation;

• Perte d’amplitude du mouvement (l’articulation fonctionne moins bien);

• Enflure parfois présente.

Prévention et traitements

Comme tous les types d’arthrite sont des maladies chroniques, on ne peut jamais les guérir complètement. Toutefois, il est possible de traiter leurs symptômes de différentes manières.

Maintenez un poids santé en suivant les recommandations du Guide alimentaire canadien.

De même, faites de l’exercice régulièrement. Si vous souffrez d’arthrose, bouger renforcera vos muscles et vos articulations et préviendra de nouvelles poussées de la maladie au sein de votre corps. Il est normal que l’envie de faire du sport vous aie quitté après votre diagnostic : toutefois, rester actif devrait soulager certains de vos symptômes. Optez pour des activités qui ont un faible impact sur vos articulations, comme la bicyclette ou la nage.



Faites attention aux médicaments en vente libre et aux produits naturels. Avant de procéder à un achat, consultez un professionnel de la santé de confiance comme votre pharmacien ou votre pharmacienne.



Si votre inflammation (présence de chaleur) liée à l’arthrite vous cause de la douleur, vous pouvez appliquer appliquer de la glace sur les régions atteintes.



Une consultation avec un physiothérapeute, un kinésiologue ou un massothérapeute peuvent être bénéfiques. N’hésitez pas à les consulter.

L’arthrite et l’arthrose sont des diagnostics communs qui ne devraient pas empiéter sur votre qualité de vie ou sur celle de vos proches. En vous renseignant sur cette maladie chronique, vous serez à même de la prévenir ou de la traiter dans la mesure du possible.

Vous êtes atteint par l’arthrite ou vous croyez l’être? Votre pharmacien ou votre pharmacienne pourrait vous aider à soulager vos symptômes.