Champion olympique en 1994, Jean-Luc Brassard a été une des figures les plus marquantes du ski acrobatique québécois. Pendant le confinement, il a toutefois troqué ses planches pour une hache et un hochet afin de s’occuper de ses jeunes enfants et de sa terre à bois. On prend un peu de ses nouvelles.

