Voici 5 aliments que vous devriez manger si vous êtes malades et que vous manquez d'appétit

Vous connaissez le vieux dicton : quand l'appétit va, tout va. Or, cette saison, en plus d'avoir à affronter les aléas du rhume et de la grippe, des milliers de personnes auront à composer avec la Covid-19, un virus qui affecte les voies respiratoires et qui peut causer entre autres de la fièvre et de la toux. Voici 5 aliments qui vous aideront à vous remettre sur pied, même si l'appétit n'est pas au rendez-vous.

S'il est important de continuer à s'alimenter, malgré la perte d'appétit, il est d'autant plus important de rester hydraté. L'eau est un indispensable, mais le thé peut aussi s'avérer être un allier si vous souffrez d'un rhume ou d'une grippe.





1. Du sorbet

Les produits glacés, tels les popsicles, la crème glacée et le sorbet, peuvent aider à apaiser les maux de gorge liés à la grippe. Il est préférable de privilégier des produits à base de vrais fruits, qui contiennent peu de sucre. Si vous le pouvez, faites votre propre sorbet avec des fruits frais.





2. Du yogourt

Souvent riche en protéines, le yogourt est doux pour la gorge. Certains yogourts sont riches en probiotiques, ce sont donc eux que vous devez privilégier, car 70% des cellules immunitaires se retrouvent dans l'intestin. Le yogourt probiotique va renforcir le système immunitaire.





3. Du saumon

Certains poissons, dont le saumon et le thon, seraient à privilégier si vous êtes malades. Ils sont riches en acides gras oméga-3, oméga-6 et oméga-9, ce qui favorise un meilleur fonctionnement immunitaire.





4. Bouillon de poulet

Ce n'est pas un hasard si ce repas est un incontournable de la grippe. En plus d'être réconfortant, le bouillon de poulet dégage de la chaleur qui peut favoriser la dissolution des mucus.





5. Le smoothie

Le smoothie vous permettra de faire le plein de fruits et de légumes, en plus de vous hydrater. Certains sont riches en antioxydants, ce serait donc eux que vous devriez privilégier pour renforcir le système immunitaire.