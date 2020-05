6 façons de rehausser vos recettes au BBQ

Les rayons du soleil sont à peine plus chauds que nous sommes déjà en train de préparer les premiers BBQ de la saison. Voici des idées savoureuses et des produits de qualité à faire griller. Que la saison commence !

Pour les gourmands, le barbecue est un vaste univers de saveurs qui se décuplent. Légumes, viandes, poissons, fromages et fruits... Tout semble tellement meilleur sur le gril !

Que ce soit dans la cour ou sur le balcon, le barbecue est un art de cuisiner complet. On prépare les mets, les accompagnements, les boissons et même la décoration, car tout a sa place dans un rituel BBQ ! Avec en main une bière de Philippe Wouters offerte en exclusivité chez IGA, on part le feu et on grille !

Qui a-t-il au menu? Voici les bons ingrédients à retenir pour un barbecue réussi.



1. Avoir une bonne coupe de viande

L’important dans une viande rouge cuite au barbecue, c’est qu’elle soit à la fois bien grillée à l’extérieur et qu’elle conserve sa saveur et sa tendreté à l’intérieur.

Pensez donc aux différentes coupes du bœuf Sterling Silver : un bifteck de côte Tomahawk fait toujours belle impression dans l’assiette tandis que le persillage d’un faux filet est garant d’une viande bien tendre.

Démontrez tout votre talent pour imaginer une marinade dont vous badigeonnerez de belles coupes de viande de porc du Québec comme des côtes levées ou des côtelettes.



2. Essayer des poissons et des fruits de mer

Délicieuse et jolie dans l’assiette, mais aussi parfaitement coupée pour une cuisson égale, la darne de thon ou d’espadon est une excellente idée. Optez pour des produits certifiés Ocean Wise pour un choix écoresponsable, comme les darnes de thon surgelé de la marque Sea Delight.



3. Choisir ses légumes et ses fruits

5second - stock.adobe.com

Faites griller des asperges relevées de vinaigre balsamique, de gros champignons, des oignons doux coupés en deux parts ou encore des papillotes de pommes de terre à la crème.

Autrement, osez la laitue en grillant une salade iceberg coupée en deux ou des cœurs de laitue romaine. Pour dessert, faites caraméliser des ananas, des pêches ou tout autre fruit pour une salade sucrée rehaussée.

Du reste, il n’ent tient qu’à vous d’imaginer de nouveaux accompagnements sur le barbecue !



4. Oser des marinades

Il n’y a pas de limites pour inventer des sauces et des marinades, aussi bien pour les viandes, les poissons que les fruits et légumes. Inspirez-vous et concoctez des sauces aux accents italiens, provençaux, orientaux ou asiatiques.

Autrement, gagnez du temps et essayez les marinades Compliments de stye méditerranéen, sud-ouest épicée ou piri piri en exclusivité chez IGA.



5. Goûter au végé

puzurin - stock.adobe.com

La viande hachée VEGEAT, à base de protéines végétales, est parfaite avec des pains briochés. Aussi, plutôt que de manger ces boulettes sous forme de burgers, préparez-les dans une feuille de papier aluminium avec plein de légumes et d’herbes fraîches pour un menu végé qui n’a rien à envier.



6. Gratiner, gratiner, gratiner

Les tranches de fromage suisse Sensation restent un classique des cheeseburgers réussis.

Laissez-vous tout de même tenter par des brochettes de légumes et de St-Vallier à griller du Terroir de Bellechasse, le fromage qui grille bien, mais qui ne fond pas – un nouvel incontournable pour l’apéro.

Enfin, ne boudez pas votre plaisir : faites gratiner tout bon plat pour le rendre encore plus décadent !



