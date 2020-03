8 trucs pour manger de manière plus écolo

En collaboration avec

Nous avons tous envie de faire notre part pour l’environnement. Que ce soit en prenant le bus plutôt que la voiture ou en coupant l’eau pendant le brossage de dents, chaque petit geste compte.

À l’occasion du Mois de la nutrition, voici quelques astuces simples à suivre pour adopter un mode de vie plus écolo à l’épicerie... et dans votre assiette.



1. Réduisez le gaspillage

Au Canada, 40% de la nourriture produite se retrouve directement aux poubelles . Afin de prévenir le gaspillage alimentaire, passez les légumes flétris dans un potage, les fruits ramollis dans un smoothie ou une confiture et compostez les restes qui ne sont plus comestibles.

Daisy Daisy - stock.adobe.com

2. Mangez moins de viande

Saviez-vous que l’élevage d’animaux pour la production de viande émettait plus de gaz à effet de serre (GES) que l’industrie des transports? En diminuant votre consommation de viande rouge, vous poserez un geste pour la planète tout en faisant du bien à votre santé. En effet, la plus récente mouture du Guide alimentaire canadien recommande de privilégier les sources de protéines végétales comme le tofu, les légumineuses ou les noix au détriment des protéines de source animale, que l’on devrait consommer à l’occasion plutôt que quotidiennement.

asab974 - stock.adobe.com

3. Favorisez les aliments locaux

Les ananas de l’épicerie ont parcouru des centaines de kilomètres pour se rendre jusqu’à vous. En optant pour des aliments locaux, vous diminuez votre empreinte écolo tout en encourageant l’économie d’ici — c’est une pierre deux coups!

Jérôme Rommé - stock.adobe.com

4. Tournez-vous vers le bio

Les aliments biologiques sont cultivés sans pesticides et produits chimiques, ce qui rend leur agriculture plus respectueuse de l’environnement, particulièrement des terres, de l’eau et de la faune. Puisque le bio est souvent un peu plus cher que leur contrepartie « régulière », privilégiez les versions bio des produits qui comportent habituellement le plus de pesticides, soit les fraises, les épinards, le kale, les nectarines et les pommes — entre autres!

Pictures news - stock.adobe.com

5. Dites non au suremballage

Les barquettes de styromousse sur lesquelles reposent les fruits et légumes de l’épicerie ne sont pas recyclables dans toutes les municipalités québécoises . Si possible, privilégiez les fruits et les légumes en vrac : encore mieux, amenez vos sacs réutilisables pour les trimballer! Réduisez également votre consommation d’aliments emballés, comme les yogourts et les biscuits en portions individuelles.

6. Encouragez la pêche durable

Plus de la moitié des producteurs québécois arborent le sceau du MSC, un organisme international qui valide le statut écoresponsable des pêcheries. À la poissonnerie comme à l’épicerie, surveillez les certifications écoresponsables avant d’acheter. Renseignez-vous auprès de votre commis afin de faire un choix éclairé et évitez de consommer des espèces en voie de disparition ou en danger, comme le thon rouge.

david debray - stock.adobe.com

7. Faites attention aux promotions

Bien que les spéciaux en épicerie permettent souvent d’économiser sur notre facture, ils nous encouragent parfois à faire des achats impulsifs... qui terminent dans la poubelle. Évitez de surconsommer à l’épicerie. Tenez-vous-en à votre liste, prévoyez vos repas de la semaine et congelez les portions ou les aliments en trop.

Rawf8 - stock.adobe.com

8. Cuisinez davantage

Les commandes au resto, les plats préparés et les collations emballées génèrent tous beaucoup de déchets en plus de contenir beaucoup de sel, de gras, de sucre, et, parfois, d’additifs. En cuisinant vos barres tendres, votre bouillon de légumes et votre chili, vous vous assurez de contrôler les ingrédients et la teneur nutritive de vos concoctions.

Tout le monde peut faire sa part pour la planète... à son rythme! Souvenez-vous qu’une approche pas à pas sans culpabilisation permettra de faire perdurer vos bonnes habitudes. Bon appétit!

Vous avez des questions sur votre alimentation?Les professionnels de la santé dont votre pharmacien ou votre pharmacienne pourraient vous aider à aiguiller vos choix en matière de nutrition.