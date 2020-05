Selon des experts, «snoozer» est mauvais pour la santé

Chaque matin, des millions de gens à travers le monde utilisent la fonction de rappel de leur téléphone afin de dormir quelques minutes de plus. Bien qu'à cet instant, les bras de Morphée soient la seule option après une nuit écourtée, des experts s'entendent pour dire que la fonction « snooze » ne devrait jamais être utilisée.

Le danger, en activant cette fonction, est que vous retombiez au début de votre cycle de sommeil, qui est le pire moment pour se réveiller. Lorsque la sonnerie retentira à nouveau, vous pourriez être dans un état d'alerte. Certains experts affirment qu'il s'agit d'une violence inutile pour le corps.





Plus ce moment d'éveil est brutal, plus vous avez de risque de vivre un phénomène qui s'appelle l'inertie du sommeil. Ce phénomène peut nuire considérablement à la capacité de rétention, de jugement et à la productivité au cours des minutes, voire des heures, qui suivront.





Une simple décision sera plus difficile à prendre et un geste banal sera plus laborieux à exécuter. Certaines études ont démontré que la période d'inertie du sommeil pouvait durer plus de deux heures, ce qui n'est pas idéal si vous comptez être productif et créatif au travail.





De plus, le fait de faire retentir la sonnerie à quelques reprises peut être très éprouvant pour le système nerveux. Chaque fois que le cadran sonne, le corps va sécréter du cortisol, une hormone responsable du stress. Cet état n'est certainement pas celui dans lequel nous souhaitons nous réveiller chaque matin.





Il n'y a rien de tel qu'un matin où le corps se réveille tout en douceur, sans sonnerie ni alarme. Malheureusement, c'est rarement le cas, particulièrement durant les semaines de travail. Malgré tout, il vaut mieux s'abstenir de toucher au bouton «snooze»!