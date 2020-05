Une recette de mini-pancakes dans des céréales fait fureur et vous devez l'essayer ce week-end

Une nouvelle tendance culinaire fait saliver les réseaux sociaux. Vos dimanches matins ne seront plus jamais les mêmes, après que vous ayez essayé les mini-pancakes dans un bol de céréales.

Pour réussir cette recette sucrée, vous aurez besoin de patience et de temps, deux ingrédients que nous maîtrisons de mieux en mieux ces jours-ci. L'idée est de confectionner plusieurs dizaines de mini-pancakes de façon à ce qu'ils puissent remplacer vos céréales favorites.





Dans un bol, vous devrez mélanger 1 1/2 tasse de farine, 1 cuillère à table de sucre, 1 cuillère à table de poudre à pâte et une pincée de sel. Dans un autre grand bol, fouettez 1 1/2 tasse lait, un oeuf et 3 cuillères à table d'huile végétale. Ajoutez le mélange de lait aux ingrédients secs et mélangez jusqu'à ce que la préparation soit homogène, sans plus.

Maintenant, il s'agit de créer de jolis pancakes. Il vous faudra badigeonner légèrement un poêlon et le chauffer à feu moyen. Pour chaque mini-pancake, versez environ 1 cuillère à table de la pâte dans le poêlon. Il est conseillé de cuire 4 mini-pancakes à la fois, pendant 1 minute ou jusqu'à ce que le dessous du pancake soit doré et qu'il se forme des cratères à la surface. Ensuite, vous pouvez retourner le pancake et poursuivre la cuisson pendant 1 minute ou jusqu'à ce que le dessous soit doré.





Vous pouvez répéter l'opération avec le reste de la pâte et de l'huile. Une fois que tous vos pancakes sont cuits, placez-les dans un bol de votre choix et versez du lait. Vous pouvez choisir d'agrémenter votre petit déjeuner de brisures de chocolat, de bleuets ou de petits bonbons multicolores.





Outre les pancakes, les internautes ont décidé de pousser le concept encore plus loin, en remplaçant les bouchées de céréales par de mini-biscuits aux brisures de chocolat. Très délicieuse, cette recette peut s'avérer particulièrement sucrée.

Bonne dégustation!