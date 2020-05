3 bonnes bouteilles pour vos grillades barbecue

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Pour le poulet, les poissons et les fruits de mer

Bourgogne 2017

Chardonnay - Ropiteau

Bourgogne - France

Code : 11293953

Prix : 21,20$

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Un Bourgogne blanc de cette qualité à 21 $, c'est tout simplement introuvable! Un chardonnay qui a une texture enveloppante, une très agréable tenue de bouche, une fraîcheur fort intéressante ainsi que des courbes élancées. On en boit un verre et on en redemande un autre car c'est juste trop bon! Profitez de ses vertus en dégustant la bouteille lors des 2 ou 3 années à venir.

2- Pour les burgers et les brochettes de boeuf

Pays d'Oc 2018

Syrah - Fat Bastard

Languedoc - France

Code : 12998411

Prix : 13,20 $

Sucre résiduel par litre : 4,7 grammes

Disponibilités : 190 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Vous cherchez un rouge passe-partout et pas compliqué pour escorter vos grillades sur le barbecue? Voici une facile, glissante et fort juteuse syrah languedocienne pour vous. Un rouge simple, plaisant, honnête, caméléon et sans grande promesse qui nous en offre beaucoup pour seulement 13 petits huards. Buvez-le dans les 12 à 18 mois suivant son achat.

3- Pour les côtes levées, une bavette de bison ou les pilons de poulet BBQ

Carinena Gran Reserva 2012

Viña de Paniza - Paniza

Aragon - Espagne

Code : 12926661

Prix : 19,10 $

Sucre résiduel par litre : 2,2 grammes

Disponibilités : 165 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Passons en mode gourmandise avec ce flacon ibérique au charme fou! Un cru généreux, parfumé, profond, détaillé, envoûtant et bien fourni qui laissera bien peu de dégustateurs indifférents. Malgré ses 8 ans d'âge, le produit est bien loin d'être à bout de souffle et vous pourrez en profiter dès maintenant, mais également dans les 3 ou 4 années à venir.