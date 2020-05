L’astuce pour des rideaux parfaits comme dans les magazines

Vous rêvez d’une ondulation parfaite pour vos rideaux à œillets à la maison? Eh bien cette astuce hyper simple à réaliser risque de vous plaire!

En plus d’être simple, c’est économique car tout ce dont vous avez besoin est d’une paire de ciseaux et des rouleaux de papier de toilette vides, destinés au recyclage.

Coupez tout simplement les tubes en carton de papier de toilette en deux et insérez-les sur la tringle à rideaux entre chaque pli que vous faites avec le rideau. N’oubliez pas de les placer à l’intérieur du rideau afin que ce ne soit pas apparent une fois assis sur votre divan.

Bien entendu, vous pouvez décider de la grosseur de vos plis en coupant le tube en carton plus petit ou plus gros. L’important est que chaque morceau du tube soit de la même longueur. De cette façon, l’ondulation sera parfaite et chaque pli aura la même taille. Ce sera aussi encore très facile d’ouvrir et fermer les rideaux à œillets puisque le tube en carton va glisser sur la tringle.

Si vous êtes visuels, voici une vidéo YouTube qui explique comment faire. Sachez que la vidéo est en anglais toutefois:

Bonne séance de bricolage!