Les 3 signes zodiaques les plus affectueux en couple

Pour certains signes astrologiques, vos bras sont l'endroit le plus confortable au monde. S'ils réclament votre attention, accueillez-les avec amour. C'est le moment d'aimer plus grand et plus fort!





1. Le Taureau

Le Taureau n'attendra pas que vous lui ouvriez vos bras avant de s’y faufiler. Pour lui signifier votre amour, vous auriez avantage le faire par des gestes plutôt que par des paroles. Très démonstratif, il saura vous retourner cet amour par ses caresses et ses baisers. Le Taureau saura explorer tous ses sens pour se faire aimer, mais le touché est sans doute son sens le plus développé. Avec lui, la vie à deux risque d'être sensuelle.

2. Le cancer

Le Cancer est un être ultra-sensible, qui répondra à toutes vos délicates attentions. Si le Cancer est particulièrement affectueux auprès des membres de sa famille, il l'est tout autant avec celui ou celle qui fait battre son coeur. Il a une intelligence émotionnelle hors du commun, qui vous poussera à revoir votre façon d'aimer. Pour le Cancer, l'amour, sous toutes ses formes, est la chose la plus précieuse au monde.





3. Le Lion

De tous les signes, le Lion est celui qui a le plus besoin d'attention. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit le premier à vous réclamer une douce caresse lorsque vous vous retrouvez dans l'intimité. Celui qui sait se faire remarquer ne pourra pas se passer d'affection très longtemps. Dans le cas contraire, il ne se gênera pas vous signifier son désir de rapprochement. Il aime qu'on prenne soin de lui!