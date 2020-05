12 projets faciles à faire dans la maison

Ce printemps, c’est décidé, vous passerez à l’action et apporterez quelques changements bienfaisants à votre chez-soi pour vous y sentir mieux! En panne d'inspiration? Voici des idées intéressantes pour toutes les pièces de la maison.

LA CUISINE

AJOUTER UN ÎLOT

Si l’espace le permet, on intègre un îlot pour gagner une surface de préparation et du rangement supplémentaire tout en bénéficiant d’un point de rassemblement pour la famille et les amis.

Les bonnes idées

On profite de cet élément pour ajouter de nouvelles matières ou couleurs dans notre décor. Afin d’augmenter la fonctionnalité de l’îlot, on y encastre un bac pour les fines herbes ou un récipient pour le compost.

Conseil de designer

«Grâce à une bonne planification, on peut faire de l’îlot un élément gagnant pour régler les petits problèmes de rangement dans la cuisine.» Gabriela Sube Avalos

INTÉGRER UN COIN-REPAS AVEC BANQUETTE

Ce type d’implantation revient à la mode et tend même à remplacer l’espace salle à manger. On aime son aspect convivial.

Les bonnes idées

Transformer l’intérieur de la banquette en rangements d’appoint. Installer des luminaires avec gradateur pour pouvoir moduler l’ambiance du coin-repas.

Conseil de designer

«La banquette permet d’asseoir plus de personnes. Une bonne façon de maximiser l’espace est de l’adosser à l’îlot.» Jean Stephane Beauchamp

ENLEVER DES ARMOIRES MURALES

Ça allège le décor. On remplace les modules retirés par des étagères en bois sur lesquelles on dispose de beaux objets.

Les bonnes idées

Pourquoi ne pas rafraîchir le dosseret en y posant un nouveau carrelage? On peut aussi changer la hotte contre un modèle discret dissimulé sous une fausse cheminée minimaliste.

Conseil de designer

«C’est une belle occasion pour faire le ménage dans nos armoires et se délester des objets dont on ne se sert pas.» Marie-Claude Latulippe

LE SALON

CRÉER UN MUR D'ACCENT

On anime un mur en y rassemblant des cadres ou encore en lui donnant une texture intéressante à l’aide de lambris, de papier peint ou d’un revêtement décoratif.

Les bonnes idées

Pour faire différent, on peut réaliser une composition de style bohème avec des paniers, des pièces de poterie ou des objets rétro suspendus à des crochets. Une murale avec des motifs surdimensionnés produira aussi un bel e et visuel.

Conseil de designer

«Préférez un mur aveugle et devant lequel il y a peu de meubles: il laissera la vedette à votre montage et deviendra un point focal intéressant.» Marie-Claude Latulippe

RÉNOVER LA VIEILLE CHEMINÉE

C’est le temps de remplacer notre vieil appareil par un nouveau modèle respectueux de la réglementation ou de le convertir au gaz. On modernise aussi l’habillage du foyer pour en faire un point focal du salon.

Les bonnes idées

Brique, pierre, revêtement décoratif... Ce ne sont pas les solutions qui manquent! Pour une rénovation intemporelle, on privilégie un design aux lignes simples.

Conseil de designer

«Les dimensions du foyer et de son habillage doivent être proportionnelles à la pièce et au mobilier. Si le foyer est trop petit, on peut lui donner de l’ampleur en ajoutant des rangements encastrés de chaque côté. Mais s’il est trop gros, je suggère de peindre le mur complet d’une teinte foncée pour que l’appareil se fonde dans l’ensemble.» Jean Stephane Beauchamp

CHANGER UNE FENÊTRE CONTRE UNE PORTE-FENÊTRE

En ajoutant une ouverture qui donne sur la cour ou en agrandissant celle qu’on a déjà, on gagnera en luminosité et l’atmosphère se transformera; la pièce paraîtra plus grande. La communication entre l’intérieur et l’extérieur sera renforcée.

Les bonnes idées

Rassembler quelques végétaux dans un angle de la porte-fenêtre. Aménager une terrasse avec un salon extérieur.

Conseil de designer

«Il faut prendre soin de choisir un modèle de porte-fenêtre en harmonie avec l’architecture de la résidence.» Jean Stephane Beauchamp

LA CHAMBRE

AMÉNAGER UNE PENDERIE DERRIÈRE LE LIT

Il s’agit d’organiser une sorte de corridor de rangement qui fera office de mini walk-in.

Les bonnes idées

Construire un muret ou un pan de mur derrière le lit et y adosser nos rangements. Pour ne pas dépenser une fortune, utiliser des commodes du commerce et certains accessoires de penderie vendus en quincaillerie (tringles, étagères, etc.).

Conseil de designer

«Pour que l’aménagement soit fonctionnel, la circulation doit être facile: on prévoit un dégagement de 36 à 42 po, voire 48 po, si l’on souhaite s’habiller dans cet espace ou si l’on s’y retrouve à deux pour choisir ses vêtements.» Gabriela Sube Avalos

FABRIQUER UNE TÊTE DE LIT AVEC RANGEMENT

On construit une tête de lit qui sera l’élément vedette de la chambre à coucher tout en servant de pratique zone d’entreposage.

Les bonnes idées

On y intègre l’éclairage et les tables de chevet. Placage de bois, tissu rembourré, bois peint, cuir: le matériau conférera du style à la construction. Les fils lumineux à DEL sont géniaux pour ajouter un accent de lumière.

Conseil de designer

«En lui donnant une certaine largeur et une belle profondeur, on peut y caser de nombreuses niches de rangement ou des rayons de bibliothèque.» Gabriela Sube Avalos

CRÉER UNE ZONE D'ACTIVITÉ

Pour transformer le décor en le rendant multifonctionnel, on aménage un espace de travail ou un coin pour lire ou pratiquer le yoga.

Les bonnes idées

Miser sur des astuces gain de place (miroir, tapis) pour délimiter la zone; on table sur des meubles aussi esthétiques que compacts pour organiser l’espace et on personnalise le tout avec des œuvres et des objets qui nous plaisent.

Conseil de designer

«Le bon plan? S’assurer qu’après notre activité, tous les éléments dont on s’est servi peuvent se ranger facilement afin de garder une atmosphère propice au repos.» Marie-Claude Latulippe

LA SALLE DE BAINS

PROFITER DE RANGEMENT BIEN PENSÉS

On récupère chaque pouce carré pour améliorer la fonctionnalité de la pièce.

Les bonnes idées

Installer des tiroirs dans le muret qui isole la toilette ou dans le coup-de-pied du meuble-lavabo. Aménager du rangement dans le podium de la baignoire. Poser des casiers muraux au-dessus de la porte.

Conseil de designer

«On prend en compte tous les coins perdus à récupérer pour créer du rangement futé.» Gabriela Sube Avalos

FAIRE UN COIN VERDURE

On rassemble différentes plantes dans un coin de la salle de bains pour composer une sorte de petit jardin intérieur.

Les bonnes idées

Intégrer des suspensions parmi nos plantes ou ajouter un mur végétal. Choisir des cache-pots sur socle et suspendus de formats et de textures variés pour enrichir le décor.

Conseil de designer

«Il faut choisir des variétés de végétaux bien adaptées aux conditions d’éclairage et d’humidité de la salle de bains.» Marie-Claude Latulippe

INSTALLER UNE DOUCHE INDÉPENDANTE

Il peut être intéressant d’emprunter quelques pieds carrés à une pièce adjacente pour permettre l’installation d’une baignoire et d’une douche indépendantes.

Les bonnes idées

Récupérer la superficie d’une penderie. «Une douche de 60 po x 32 po apparaît comme un minimum pour offrir une expérience confortable, du moins lorsqu’il s’agit de la salle de bains principale», indique la designer Gabriela Sube Avalos. Il faut prévoir un dégagement devant la douche d’au moins 36 po, et de 42 à 48 po au minimum si la douche est située en face du meuble-lavabo. Si l’espace est réduit, une bonne avenue consiste à choisir une baignoire compacte et à opter pour un meuble-lavabo peu profond.

Conseil de designer

«Je recommande d’éviter d’utiliser toute une chambre pour agrandir la salle de bains, car la maison sera moins attrayante lors de la revente.» Gabriela Sube Avalos