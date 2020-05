Comment bien choisir son vélo pour profiter des 327 km de nouvelles pistes cyclables?

Certes, l'été qui vient ne sera pas ponctué de voyages ni de festivals. Il faudra réinventer notre saison estivale, en y insufflant une touche de nouveauté et de créativité.





La semaine dernière, la mairesse de Montréal annonçait l'inauguration d'une grande piste cyclable et piétonne. Dès le mois de juin, c'est plus de 300 kilomètres qui seront aménagés pour que les Montréalais puissent se déplacer à vélo ou à pied. En plus de donner accès aux artères principales de la métropole, les multiples trajets seront tracés jusqu'aux espaces verts.





Si cette initiative vous a donné envie de vous remettre au vélo, voici tout ce que vous devez savoir :





1. Vélo hybride

Le vélo hybride est le grand favori de ceux qui sillonnent les routes de la métropole, à la recherche d'une prochaine terrasse. Ce véhicule à deux roues a l'avantage de vous offrir le confort et la sécurité dont vous avez besoin pour vous rendre du point A au point B. Le vélo urbain possède généralement un guidon droit, qui vous permettra de vous tenir plus élevé et donc, d'être plus visible. Il possède aussi des roues de 700 millimètres de diamètre, qui le rendent efficace et stable.





L'un des avantages des vélos hybrides est qu'on peut facilement y accrocher des accessoires, tels qu'un siège pour enfant ou un porte-bagage. Il est donc idéal pour se rendre au travail ou pour effectuer une randonnée en famille.





2. Vélo de route

Le vélo de route est idéal pour ceux qui aiment la vitesse et la performance. Bien qu'il existe plusieurs déclinaisons de ce type de vélo, ils sont tous conçus pour vous permettre de rouler aisément et facilement sur une surface pavée. Ils possèdent un guidon cintré, qui permet de changer la position de votre corps, en fonction de l'activité que vous pratiquez. Les pneus, quant à eux, sont généralement plus étroits que ceux des vélos hybrides, ce qui offre une meilleure performance et et une plus grande légèreté.





Le vélo de route est idéal pour ceux qui souhaitent passer de longues heures sur une piste cyclable et qui souhaitent augmenter leurs performances personnelles.





3. Vélo à assistance électrique

Le vélo à assistance électrique est idéal pour deux types de personnes : ceux qui souhaitent se remettre en forme et ceux qui souhaitent maintenir un rythme soutenu pendant un certain moment. Il permet de donner un effort soutenu ou de gravir une côte sans être à bout de souffle ou de transpirer abondamment.





L'avantage du vélo électrique, c'est qu'il s'adapte votre activité. Il peut aussi bien fonctionner en montage que sur une piste cyclable.