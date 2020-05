5 erreurs à éviter lorsque vous voulez teindre votre terrasse

Avec l’arrivée de l’été, nombreux sont les gens qui entreprennent de teindre leur terrasse. Si la tâche semble bien simple, il faut toutefois savoir quelques petits trucs avant de se lancer.

Voici donc 5 choses à éviter lorsque vous voulez teindre votre terrasse.

1. Il ne faut pas sabler avant de nettoyer la surface

Il est très important de commencer par nettoyer votre terrasse avant de faire le sablage de celle-ci. Le sablage ouvre le grain du bois et pourrait permettre à la saleté de pénétrer. Avant toute chose, nettoyez votre terrasse à l’aide d’un mélange de dégraisseurs (TSP), de l’eau de javel et de l’eau. Laissez le mélange imprégner la surface puis brossez et rincez le tout. Laissez le bois sécher de 24h à 48h avant de continuer vos travaux.

2. Faites attention de bien choisir votre papier abrasif

Comme il faut vous assurer d’ouvrir suffisamment les fibres de votre patio avant de le teindre, mieux vaut utiliser un papier abrasif de grain 60 pour une surface à l’horizontale et de 80 ou 100 pour une surface verticale. L’utilisation d’une sableuse électrique est aussi fortement conseillée!

3. Il ne faut pas utiliser le fusil à pression après avoir sablé

Après avoir sablé votre terrasse, vous aurez envie d’en finir le plus rapidement possible et de la nettoyer à l’aide d’un fusil à pression. Ne le faites surtout pas! Cela risque de refermer le grain de votre bois. Optez plutôt pour un bon coup de balai!

4. Il ne faut pas appliquer votre teinture quand il fait trop froid ou trop chaud, ou quand il pleut

S’il fait moins de 10 degrés ou plus de 30 degrés ou s’il pleut... Laissez tomber l’application de votre teinture et remettez cette tâche à plus tard. Vous devrez également attendre environ 48h avant de pouvoir teindre votre patio s’il est encore humide après une grosse pluie.

5. Il ne faut pas appliquer la teinture au rouleau

Laissez tomber le rouleau et optez pour un bon pinceau. C’est un outil qui vous donnera une meilleure flexibilité et une plus grande précision. Le fini sera plus beau!

Bonnes rénovations!