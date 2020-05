Saumon rôti sur peau, salade tiède d’asperges, choux de Bruxelles et concombres, émulsion d’avocat aux herbes

Une recette signée Hugo Saint-Jacques

À voir aussi : Naan maison et Dukkah

Portions : 4 portions

Temps cuisson : 10 minutes

Ingrédients

Saumon

4 x 150g de pavé de filet de saumon avec peau

2 cuillères à table (30ml) d’huile de caméline

1 cuillère à table (15ml) de graines de coriandre

Sel

Salade

½ botte d’asperges larges pelées

2 tasses (500ml) de concombres coupés en dés de 3cm

6 choux de Bruxelles coupés en quartiers

2 cuillères à table (30ml) d’oignon rouge ciselé

1 gousse d’ail haché (15 ml)

2 cuillères à table (30ml) d’huile de caméline

1 tronçon de gingembre pelé (1 cuillère à table)

2 cuillères à table (30ml) de menthe ciselée

2 cuillères à table (30ml) de coriandre ciselée

Émulsion

1 avocat (moyen)

2 (1/4 tasse) oignons verts ciselés

1 tasse (250ml) de feuilles de coriandre

1 cuillère à table (15ml) de sauce poisson

1 (30ml) jus de lime

¼ tasse (60ml) de yogourt grec 0%

Préparation

Faire bouillir de l’eau avec du sel pour y blanchir les choux et les asperges que vous aurez préalablement coupés en biseaux. Blanchir 1 minute et retirer dans un bac d’eau glacée. Éponger et réserver.

Chauffer un poêlon antiadhésif à feu doux avec l’huile de caméline et les graines de coriandre. Assaisonner de sel les pavés du côté chair et les disposer dans le poêlon encore froid côté peau. Le fait de cuire à feu doux 5 à 7 minutes coté peau lui permettra de devenir très croustillante. Ensuite, retirer les pavés et poursuivre la cuisson côté chair 2 minutes.

Pendant ce temps, incorporer tous les ingrédients pour l’émulsion dans un contenant haut. À l’aide d’un pied mélangeur, émulsionner le tout et assaisonner de sel et poivre. Réserver au frais pour le montage.

Terminer la salade en chauffant un poêlon avec l’huile de caméline, l’ail et le gingembre. Y faire sauter les oignons rouges, les asperges et les choux pour 30 à 45 secondes pour les tiédir et les assaisonner. Ajouter ensuite, le jus de lime et les herbes.

Faire le montage de votre assiette en disposant une portion de salade tiède sous le pavé bien rôti. Disposer l’émulsion d’avocat et décorer de quelques micros-tomates et un peu de craquant de votre choix. Bon appétit!