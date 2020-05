Sélection de vins québécois

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc de Hemmingford en Montérégie

Quarante-Huit 2017

Les Vignes Bacchantes

Montérégie - Québec - Canada

Code : 14043811

Prix : 15,95 $

Disponibilités : 70 succursales en province et 45 bouteilles en ligne

Sucre résiduel par litre : 0 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une sélection de fromage de Charlevoix, des Bois-Francs ou de l'Estrie.

La gamme entière des vins de ce tout jeune domaine qui est situé en Montérégie nous a agréablement surpris. Ils élaborent des produits au fruité net et précis dans une gamme de prix qui est tout à fait raisonnable. Cette cuvée faite de seyval blanc et de vidal sent le verger en fleur et le zeste de citron. Aucun sucre, aucun bois, aucun artifice techno... Simple, efficace et sans complexe. À boire lors des 6 à 12 prochains mois.

2- Un rosé de Saint-Joseph-du-Lac dans les Basses-Laurentides!

Marie-Rose 2019

Les Vents d'Ange

Basses-Laurentides - Québec - Canada

Code : 12123657

Prix : 13 $

Disponibilités : 190 succursales en province et 160 bouteilles en ligne

Sucre résiduel par litre : 6,5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : du homard de Gaspésie, des crevettes en écailles de la Côte-Nord ou des filets de truites mouchetées.

Ce réussi et fort agréable rosé est victime de son succès depuis 2-3 ans. En effet, les stocks fondent comme du beurre au soleil. L'an dernier, dès la première semaine de juin, toute la production du domaine était vendue. Soyez rapide et sortez 13 dollars pour mettre la main sur ce flacon qui est doté d'une fraicheur et une digestibilité épatante! Consommez la bouteille dans l'année à venir pour pleinement en profiter.

3- Un rouge de Dunham dans les Cantons-de-l'Est!

Atout Rouge 2018

Château de Cartes

Montérégie - Québec - Canada

Code : 13952570

Prix : 17.10 $

Disponibilités : 180 succursales en province et 10 bouteilles en ligne

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : les saucisses de Félipé St-Laurent, des terrines ou des pâtés de campagne...

On dit souvent qu'il est difficile de dénicher des rouges québécois qui nous offrent plaisir et satisfaction en dégustation, ce qui est selon moi, tout à fait vrai. Par contre, en fouillant en peu, on peut trouver des cuvées québécoises vinifiées en rouge qui sont aussi surprenantes que plaisantes. En voici justement une pour vous. Ne faites pas l'erreur de le comparer à une syrah du Rhône, un cabernet américain ou un sangiovese italien et laissez-vous plutôt prendre au jeu en le goûtant sans attente, ni préjugé. Rien ne cloche, rien ne fait défaut dans ce produit tout à fait original et différent. Tirez-lui le bouchon au courant des 2 années suivant son achat.