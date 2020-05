Suggestions lecture du 23 mai 2020

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Réparer Philomène

Pierre Gagnon

Druide

Une œuvre touchante qui parle de différence, d’amour, d’espoir, mais aussi de misère et de fatalité. Débutant en 1963 en Beauce, on suit l’histoire d’un petit garçon de 8 ans bien curieux. Philomène, sa sœur d’adoption, changera sa vision du monde, de l’amour et de la vie à tout jamais. De petits chapitres mélodieux qui nous ramènent à cette époque où régnaient le catalogue Sears et les familles parfois aussi divisées que les carcasses de voiture.

2- Le manuel de la maison propre

Louise Robitaille

Les Éditions du Journal

Madame Chasse-taches est de retour, au grand bonheur des jeunes adultes qui ne la connaissent peut-être pas encore, et de leurs parents qui retrouvent les bons vieux trucs maison.

Ce livre couvre tous les aspects du nettoyage et de l’entretien à la maison, autant les recettes pour venir à bout des taches tenaces de toutes sortes, les trucs pour le jardin, le rangement et même les remèdes ancestraux de nos grand-mères.

Chaque truc (aussi économique qu’écologique) a été testé par madame Chasse-taches : 25 années de recherches et d’essais dans un livre de 250 pages superbement illustré.

3- Ça peut pas être pire

Nathalie Roy

Libre Expression (réédition stanké)

Quand ça va mal, ça va mal, et Valéry le sait : en plus de toujours se dénigrer pour ce qu’elle mange/boit/ porte, elle perd son travail, son réfrigérateur coule et les pales de son ventilateur s’envolent et deviennent des armes de destruction massive. Puisque plus rien ne la retient, elle donne à son tour son 4% (à la ville) et se rend au chalet où elle passait ses vacances d’été pendant son enfance. Du coup, elle change non seulement d’air (elle qui n’a plus de ventilateur), mais aussi de vie et de perception face à son apparence et sa personne.

Finalement, c’est la perte de son travail et non pas la perte de poids qui auront provoqué un changement dans sa tête, mais surtout dans son cœur... Et elle ne sera pas la seule à le remarquer.

4- Zac et Zazou (à la cabane à sucre et au parc des pissenlits)

Lucie Papineau et Julie Cossette

Auzou

Zac et Zazou sont deux adorables personnages qui risquent d’entrer dans vos foyers et d’y rester! Ils découvrent ensemble comment est fait l’eau d’érable, mais aussi quel est le cycle de vie des pissenlits. Éducatifs, colorés et amusants, ces livres pour enfants en mousse de polyuréthane sont parfaits pour les premiers lecteurs (et pour leurs parents).