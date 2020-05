Patrick Huard à la barre d'un nouveau talk-show à TVA

Patrick Huard sera à la tête de l'émission La Tour à TVA dès l'automne. On en discute avec lui, qui nous parle également de ses autres projets en cours.

TVA annonce le retour de Patrick Huard à son réseau l’automne prochain, à la barre de la nouvelle émission La Tour. Diffusé du lundi au jeudi, ce talk-show nouveau genre de 30 minutes, tourné dans les studios de TVA, abordera l’actualité avec la mission de nous informer et de nous divertir.

Chaque jour, Patrick accueillera dans un grand loft au sommet d’une tour des invités, des experts et des personnalités de différents horizons pour parler de ce qui défraie les manchettes dans divers domaines: culture, environnement, politique, santé, économie, sport, éducation, etc. Entre les entrevues, les invités surprises et les prestations musicales, il attirera notre attention sur des nouvelles qui méritent un plus grand éclairage, en nous informant et en nous divertissant.