Il sera possible de voyager à l'étranger dès juin, mais sous certaines conditions

Une première compagnie aérienne canadienne offrira des vols internationaux à partir du mois de juin. Bien qu'il soit possible de planifier ses vacances à l'extérieur du Canada, le gouvernement ne le recommande pas.

Air Canada déploie plusieurs vols internationaux à compter du mois de juin. Au total, ce seront 97 destinations qui seront offertes aux Canadiens, dont Rome, Athènes, Tokyo, Paris et quelques arrêts aux Caraïbes. D'autres destinations seront ajoutées au fur et à mesure.





Bien qu'aucun règlement n'empêche les Canadiens de voyager à l'étranger, un avis est toujours en vigueur. En effet, depuis le 13 mars 2020, le gouvernement Trudeau demande aux voyageurs d'éviter tout déplacement à l'étranger qui soit non essentiel.





Avant de faire une réservation de voyage, il est préférable de s'informer auprès de sa compagnie d'assurance pour connaître les modalités en court. De plus, le gouvernement oblige les voyageurs à porter un masque dans les avions et les aéroports lorsqu'il est impossible de respecter les mesures de distanciations sociales.





Air Canada s'est aussi engagé à rehausser ses mesures de santé et de sécurité pour le bien des passagers et de l'équipage. En plus d'un nettoyage fréquent des surfaces durant le vol, les voyageurs devront répondre à certaines questions et se soumettre à une vérificatrice de leur température avant d'entrer à bord de l'appareil.





Pour le moment, les autres transporteurs aériens, tels que Sunwing, Air Transat et WestJet, n'ont pas annoncé la reprise de leurs activités.