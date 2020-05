Selon une étude, le melon d'eau permet d'améliorer les performances sportives

Si la plupart d'entre vous connaissent le melon d'eau pour son goût rafraichissant et juteux, certains ignorent peut-être que ce fruit possède des vertus insoupçonnées.





Selon une étude publiée par le Journal of Agricultural and Food Chemistry, le melon d'eau permettrait non seulement d'augmenter les performances sportives, mais aussi d'aider à la récupération après un effort physique.





En fait, le melon d'eau contient un ingrédient unique, qui lui confère toutes ces vertus. Il est riche en l-citrulline, un acide aminé qui permettrait de donner de meilleurs résultats sur le tableau de classement.





Pour en arriver à ces résultats stupéfiants, les chercheurs ont offert du jus de melon d'eau enrichi en l-citrulline et du jus de melon d'eau sans l-citrulline à une dizaine d'athlètes. Après quelques essais, les experts ont constaté que ceux qui avaient consommé la deuxième boisson avaient un meilleur rythme cardiaque au repos et avaient moins de douleurs musculaires.





Les auteurs de l'étude ont donc déclaré que le jus de melon d'eau était une excellente option pour les athlètes de tous genres, qui souhaitent améliorer leurs performances sportives.





Qui plus est, il ne faut pas oublier que le melon d'eau contient 92 % d’eau, ce qui permet de régulariser la température corporelle, de bien s'hydrater, en plus de contribuer au transport des nutriments et de l’oxygène vers nos cellules.