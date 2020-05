Verrine de crevettes nordiques, mangue acidulée et pois vert crémeux

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Rendement : 6 verrines de 50 ml ou 4 verrines de 80 ml

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 5 à 6 minutes

Temps de réfrigération : 60 minutes

Ingrédients

1 tasse (250ml) de crevettes nordiques

¼ tasse (60ml) de coriandre ciselée

2 tasses (500ml) de petits pois congelés

¼ tasse (60ml) d‘eau de cuisson des petits pois

1 cuillère à table (15ml) d’huile d’olive

1 mangue Ataulfo

¼ de poivron rouge coupé

¼ de concombre anglais coupé

2 à 3 asperges moyennes

2 cuillères à tables (30ml) d’oignons rouges hachés

1 cuillère à table (15ml) de Sambal oelek

1 cuillère à table (15ml) de gingembre haché

1 cuillère à table (15ml) de vinaigre de riz

1 cuillère à thé d’huile de sésame

1 lime (jus)

Décoration : pointes d’asperges, tranches de radis, graines de sésame

Méthode

Dans une grande casserole, faire bouillir 2 litres d’eau bien salée. Y plonger les pois verts pour 5 minutes. Ensuite, les égoutter et les pulvériser avec de l’eau de cuisson et l’huile d’olive. Assaisonner et couler dans les verrines au ¼ pour ensuite laisser refroidir au frigo pour 60 minutes

Peler et détailler la mangue en petits cubes de 1 cm. Faire la même coupe avec le poivron et le concombre. Couper les asperges en fines tranches en biseaux. Mélanger tous les ingrédients dans un bol avec le jus de lime et les oignons.

Dans un autre bol, mélanger le gingembre, le sambal, le vinaigre et l’huile de sésame et couler la vinaigrette sur le mélange de mangue. Assaisonner au goût de sel et réserver pour le montage.

Ciseler ensuite la coriandre pour la mélanger aux crevettes. Réserver pour le montage.

Disposer un peu de légumes sur la purée et ajouter une portion de crevettes assaisonnées. Terminer le montage avec le sésame, les radis et les pointes d’asperges.