Voyager sans bouger de la maison grâce au vin

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1-Un blanc net, frais, bien sec et hyper digeste du nord de l'Italie

Südtirol Alto Adige 2019

Pinot Bianco - Alois Lageder

Trentin-Haut-Adige - Italie

Code : 12057004

Prix : 19,25 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse assiette de légumes croquants et sa trempette maison.

On aime le profil pur, franc, aérien, tonifiant et sans flafla de ce très bon pinot blanc italien. Il sent les fleurs blanches, la pomme verte, la craie à tableau... La bouche est énergique, vivante, propre, vibrante et sans lourdeur ni aucune trace de sucre résiduel. Tirez-lui le bouchon au courant des 12 à 18 mois à venir.

2-Un rouge catalan tout à fait plaisant coûtant moins de 15 dollars

Empordà 2019

Saulo - Espelt

Catalogne - Espagne

Code : 10856241

Prix : 14,90 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,3 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius en prenant soin de l'aérer au moins un petit quart d'heure en carafe.

À déguster avec : un hamburger, des brochettes de boeuf, de champignons et de poivrons multicolores...

Ce jeune et juteux gaillard ibérique est plus en forme que jamais sous le millésime 2019! Un rouge sudiste aux accents épicés qui a du punch ainsi qu'une généreuse masse de fruits. C'est mûr, goûteux, imprégnant et épatant pour un flacon à même pas 15 douilles. Ne l'oubliez pas plus de 2 ou 3 ans dans votre réserve!

3- Un délicieux et multidimensionnel cru de la splendide Toscane

Bolgheri Rosso 2017

Volpolo - Podere Sapaio

Toscane - Italie

Code : 12488605

Prix : 28,45 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'oxygéner pour un minimum de 30-40 minutes en carafe avant de le déguster.

À déguster avec : des cannellonis en sauce tomate, un parmentier de canard confit, un veau parmigiana...

Nous avons analysé plus d'une centaine de produits encore cette semaine avec mon précieux collaborateur. Voici selon nous, la bouteille qui nous a offert le plus de plaisir, d'émotion et de satisfaction. Une cuvée italienne tout simplement savoureuse qui vous offrira un très beau moment de dégustation avec vos proches. Une allonge de 7 ou 8 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre cave ne lui fera pas peur.