5 idées pour aménager son porche de rêve

Les maisons qui possèdent un vaste porche font rêver! Encore faut-il savoir comment les aménager pour que ces espaces deviennent de vrais petits coins de paradis.

Beau temps, mauvais temps, votre porche deviendra votre pièce favorite dans la maison, à condition d'appliquer ces quelques trucs de déco!

Voici donc 5 idées pour aménager votre porche de rêve.

1. Installer un lit suspendu

Plutôt que d'installer une balançoire, certains préfèreront suspendre un grand lit en bois. Vous pourrez vous y prélasser durant les chaudes journées d’été ou même quand il pleut!

2. Donner de la personnalité à son entrée

Comme le porche mène souvent à l’entrée de la maison, il ne faut pas hésiter à donner de la personnalité à cette dernière. Peindre la porte et installer un tapis d’entrée qui fait sourire permettra de donner le ton à votre maison.

3. Créer un coin-repas

Si votre porche est assez grand pour y installer une table, n’hésitez pas une seule seconde et faites-le! Vous pourrez profiter pleinement de la saison estivale en y dégustant de savoureux barbecues.

4. Ajouter des chaises berçantes

Un grand tapis extérieur, quelques chaises berçantes en bois... Et vous ne voudrez plus quitter votre porche! Vous pouvez aussi laisser des coussins et des couvertures dans un panier à proximité pour les soirées plus fraîches.

5. Décorer avec des lanternes et des guirlandes de lumières

Pour une ambiance chaleureuse, vous devez absolument installer de nombreuses sources de lumière un peu partout sur votre porche. Que ce soit à l’aide de guirlandes lumineuses ou encore de nombreuses lanternes, le résultat sera certainement très joli.