Suggestions lecture du 31 mai 2020 - spécial ados

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

À voir aussi : Suggestions lecture du 23 mai 2020

1- Et j’ai crié sur les murs de ta ville

Maé Senécal

Petit Homme

Riley demeure dans un appartement avec proxénètes et jeunes filles perdues. Elle mène une double vie, retrouvant ce qui lui reste de joie de vivre en étant bénévole dans un centre pour personnes âgées. Qui entre Phil, le gars qu’elle a rencontré dans un bar, et Jules, son ami d’enfance qui la protège dans ce milieu de vie horrible, veut réellement son bien?

2- Hunger Games : la balade du serpent et de l’oiseau chanteur

Suzanne Collins

PKJ (pocket jeunesse)

Ce livre raconte «l’avant» Katniss Everdeen, alors que le président Snow, Coriolanus de son prénom, n’a que 18 ans. La dixième session des jeux changera tout, puisque ce sont des jeunes de l’Académie qui deviendront conseillés pour les tribus. Son destin sera donc lié à celui d’une jeune femme.

3- Chaos

Sylvie G

Les éditions JCL

Le roman commence de façon assez dramatique : overdose de drogue mélangée à une consommation d'alcool pour June.

On se retrouve 1 an plus tard, et on fait la connaissance d'un groupe de jeunes adultes, filles et garçons. Quelques-uns sont amis, d'autres pas. Bref, chacun vit sa vie, mais ils ont tous une chose en commun, quelque chose de secret que les autres ne connaissent pas.

Après une de leurs soirées un peu folles où ils ont joué à Vérité ou conséquence, chacun se met à recevoir de drôles de messages anonymes... Qui se cache derrière ces messages et pourquoi?

5- Rap pour violoncelle seul

Maryse Pagé

Leméac Jeunesse

Malik, 15 ans, est trimballé de famille d’accueil en famille d’accueil depuis qu’il est tout petit. Lorsque sa mère retrouve sa garde, il vit dans la peur constante de la voir rechuter et que sa vie soit chamboulée à nouveau. Après un cambriolage qui tourne mal, Malik est forcé de faire 40 heures de travaux communautaires : tenir compagnie à un vieux bougon frustré dans un centre pour personnes âgées... Pourtant, les deux hommes ont plus en commun qu’ils ne le croient. La preuve qu’une rencontre inattendue peut changer une vie.

1- Calendrier Salut Bonjour

Éditions de l’Homme

Un calendrier familial coloré comme l’équipe de Salut Bonjour!