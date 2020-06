Pour certains, aider est plus qu’une préoccupation, c’est une vocation. L’automne dernier, nos invités ont ouvert le Café Chez Cheval à Saint-Hilaire, un établissement qui emploie des jeunes avec un trouble du spectre de l’autisme. Et ce printemps, ils mettent à contribution l’équipe du café pour offrir des repas aux travailleurs de la santé et à des organismes de leur région. On parle à Patricia Paquin et Louis-François Marcotte.

