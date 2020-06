Voici les 3 recettes de saumon cuisinées à Salut Bonjour que vous avez préféré

Le saumon est un repas passe-partout, qu'il soit cuit au four ou sur le barbecue, assorti d'asperges du Québec ou de riz basmati. En été comme en hiver, ce plat - d'une simplicité désarmante - saura épater vos convives, surtout si vous leur servez l'une de ces trois recettes, qui ont été très populaires sur le site de Salut Bonjour.

1. Saumon rôti mayonnaise asiatique

Ingrédients

4 pavés de saumon

60 ml (4 c. à table) de sauce Char Siu

60 ml (4 c. à table) arachides, concassées

15 ml (1 c. à table) de graines de sésame

45 ml (3 c. à table) huile de sésame

12 bok choy, coupés en deux sur la longueur

15 ml (1c. à table) gingembre frais, râpé

30 ml (2c. à table) sauce hoisin

120 ml (8 c. à table) mayonnaise

15 ml (1 c. à table) huile de sésame

15ml (1c. table) de sauce Sriracha

4 portions de riz cuit

Sel et poivre au goût





Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Badigeonnez de sauce Char Siu puis enrobez le saumon, d'arachides et graines de sésame.

ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, disposez les pavés de saumon et laissez cuire au four 8 minutes. Puis passez la four sur gril (broil) et laissez griller 1 minute.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans une poêle chaude, dans 30 ml (2 c. à table) d’huile de sésame faites cuire les bok choy et le gingembre, 2 minutes.

ÉTAPE 5

Ajoutez la sauce hoisin, du sel, du poivre et mélangez. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 6

Dans un bol, mélangez la mayonnaise, le reste d’huile de sésame et la sauce Sriracha.

ÉTAPE 7

Servez le saumon, le riz et les bok choy, accompagnés de la mayonnaise asiatique.

2. Saumon teriyaki

Ingrédients

Le saumon

4 pavés de saumon

60 ml (4 c. à table) sauce soya

15 ml (1 c. à table) Sambal Oelek

60 ml (4 c. à table) miel

60 ml (4 c. à table) vinaigre de riz

45 ml (3 c. à table) graines de sésame

15 ml (1 c. à table) gingembre râpé

1 gousse d'ail, hachée

4 feuilles de papier parchemin ou feuille de bananier (rayon congelé des épiceries asiatique)

2 oignons verts, en rondelles

sel et poivre au goût

4 portions de riz cuit

Les légumes verts

1 l (4 tasses) fèves d'edamame

1 oignon, émincé

1 gousses d'ail, en rondelles fines

30 ml (2 c. à table) huile de sésame

sel et poivre au goût





Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites chauffer la sauce soya, le Sambal Oelek, le miel, le vinaigre, les graines de sésame, le gingembre, l'ail et laissez bouillir 2 minutes.

ÉTAPE 3

Dans chaque feuille de papier parchemin ou feuille de bananier, déposez un pavé de saumon, répartissez la sauce préparée, refermer les feuilles pour former des papillotes et laisser cuire au four, 12 à 15 minutes.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans un volume d'eau bouillante et salée, faites blanchir les fèves, l'oignon et l'ail, 3 minutes.

ÉTAPE 5

Égouttez le tout.

ÉTAPE 6

Dans une poêle chaude, faites revenir les fèves, l'oignon et l'ail, dans l'huile de sésame. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 7

Servez le saumon, accompagné des légumes et du riz, le tout parsemé des oignons verts.

3. Gratin de saumon

Ingrédients

2 blancs de poireaux, émincés

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

1.5 l (6 tasses) feuilles d’épinard

2 gousses d’ail, hachées

4 à 6 grosses pommes de terre, cuites et coupées en tranches ¼’’

450 gr (16 oz) saumon, en tranches d’1/4’’

60 ml (4 c. à table) aneth, haché

125 ml (1/2 tasse) bouillon de légumes

125 ml (1/2 tasse) crème 35 %

250 ml (1 tasse) cheddar, râpé

Sel et poivre au goût





Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir le poireau dans l'huile, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 3

Ajoutez les épinards et laissez tomber 2 minutes.

ÉTAPE 4

Ajoutez l’ail, l’aneth, du sel et du poivre.

ÉTAPE 5

Dans un plat à gratin, alternez en couches, les tranches de pommes de terre, le saumon et le mélange préparé.

ÉTAPE 6

Ajoutez le bouillon, la crème, du sel du poivre, couvrez de fromage et laissez cuire au four, 25 minutes.