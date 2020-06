Annie-Soleil Proteau fait la découverte d'une boîte à souvenirs très spéciale chez sa défunte grand-mère

Un peu plus tôt cette année, Annie-Soleil Proteau disait un dernier au revoir à celle qu'elle avait tant aimée, sa grand-mère Lucienne Rachel Labrèche. Bien que ce deuil soit toujours éprouvant, elle a trouvé un peu de réconfort en défaisant des boîtes laissées par cette dernière.

Il y a un peu plus de deux mois, notre chroniqueuse a rendu un vibrant hommage à sa grand-mère maternelle. Dans un long texte, publié sur Instagram, elle a souligné le courage, la force, mais surtout la résilience dont a fait preuve la reine de Saint-Henri tout au long de sa vie.

À travers ces émouvants propos, on comprend que le lien qui les unissait était particulièrement fort :

« Tu as été victime de ton époque. Avec 6 enfants, que tu aimais profondément et du mieux que tu le pouvais avec tes blessures, il n’y avait pas de choix possible. Pour le meilleur et pour le pire... Le pire t’a brisée. Et ça me rentre dedans terriblement », a écrit Annie-Soleil Proteau.





Cette semaine, elle a trouvé le courage dont elle avait besoin pour faire le tri dans ce qui avait appartenu à sa grand-mère. C'est là qu'elle a réalisé que Lucienne Rachel conservait tout sur sa petite fille adorée. Annie-Soleil y a découvert des coupures de journaux, de magazines dont elle n'avait plus aucun souvenir!





« Je me suis enfin décidée à défaire les boîtes de ma grand-mère... Je réalise qu’elle gardait tout sur moi. Je ne le savais pas... Et elle gardait même des affaires dont je me rappelais pas ! Ah pis finalement, j’ai pas exactement gagné le Grand Prix de Trois-Rivières cette année-là », conclut-elle sur un ton plus léger.





Cette boîte aux trésors est un heureux souvenir qu'elle risque de conserver toute sa vie.

Toute l'équipe de Salut Bonjour souhaite offrir ses plus sincères condoléances à Annie-Soleil Proteau et aux membres de sa famille dans cette épreuve.