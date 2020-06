Mathieu Roy vous fait découvrir LE meilleur passe-temps lors d'une journée pluvieuse

Comme le temps est gris et pluvieux, c'est la journée idéale pour essayer la toute nouvelle plateforme dont nous a parlé Mathieu Roy, notre passionné de technologies et de jeux vidéo, la semaine dernière.

Le développeur, illustrateur et musicien Ken Mallar a mis a votre disposition plus d'une centaine de chansons gratuitement sur son site web. C'est le moment de sortir vos trente sous et de vous amuser!





Attention! Vous en serez avisé : toutes les pièces musicales qui ont été sélectionnées par le créateur sont de véritables vers d'oreille. Il y a fort à parier que le refrain de « Maria » ou « Dans la vallée de Dana » vous resteront en tête tout au long de la journée.





Vous en avez pour des heures et des heures de découvertes musicales puisqu'une centaine de chansons, d'ici et d'ailleurs, sont mises à votre disposition gratuitement. Il y en a pour tous les goûts. De plus, la plateforme est ludique et simple d'utilisation.





Laissez-vous surprendre dans les grands succès d'hier! Nous cherchons toujours le thème d'ouverture de Salut Bonjour parmi les chansons, l'avez-vous trouvé?