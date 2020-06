Prévisions météo : voici à quoi ressemblera l'été 2020 au Québec

La saison des amours est sur le point de commencer! Voici de quoi sera fait l'été 2020 au Québec.

Le mois de mai nous en a fait voir de toutes les couleurs, un peu à l'image de son actualité. Avant de connaître la première canicule de l'année, les Québécois ont eu droit à une importante bordée de neige, et ce, en quelques jours.

Tout porte à croire que l'été 2020 sera généreux, selon les prévisions météorologiques réalisées par Météo Média. La saison estivale, qui sera lancée le 21 juin prochain, viendra mettre un baume sur les aléas des dernières semaines.





Si la première moitié du mois de juin s'annonce plus fraîche, rien n'indique que le reste de l'été le sera... bien au contraire! Toutes les conditions sont réunies pour que l'été soit chaud et beau. Les températures devraient, encore une fois cette année, être au-dessus de la moyenne, particulièrement pour les secteurs plus au sud de la province.





Ceux qui comptent profiter de l'ouverture des terrasses et de l'attrait des parcs nationaux seront ravis d'apprendre que les mois de juin, juillet d’août sera particulièrement chaud. Ils seront ponctués de courtes et d'intenses précipitations, ce qui devrait donner un coup de pouce aux agriculteurs. Si les régions plus à l'est seront épargnées, le reste de la province connaîtra des précipitations dans les moyennes de saison.





Ce n'est pas tout, Météo Média s'attend à ce que l'été soit plus long qu'à l'habitude. Les températures clémentes devraient nous accompagner jusqu'à la fin du mois de septembre. On s'attend donc à ce que l'été 2020 soit, malgré les circonstances atténuantes, meilleures que les deux années précédentes.