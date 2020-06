10 petits projets à faire pour améliorer le look de votre maison

Vous n’êtes pas obligé d’entreprendre de grandes rénovations pour améliorer le look général de votre maison, et parfois même augmenter sa valeur.

Il est possible de réaliser de petits projets à l’intérieur comme à l’extérieur qui donneront un vent de fraicheur à votre résidence.

Si vous êtes motivés, pourquoi ne pas en faire un par week-end durant tout l’été?

Voici donc 10 petits projets que vous pouvez facilement réaliser le week-end pour améliorer le look de votre maison :

1. Rendre l’entrée invitante

Pour ce faire vous pouvez peinturer la porte d’entrée d’une couleur vibrante, installer un joli paillasson, suspendre des lumières ou déposer des lanternes et des pots de fleurs le long du chemin ou des escaliers qui mènent à la porte, etc.

2. Installer des boites à fleurs à vos fenêtres

En plus de décorer l’extérieur de la maison en été, les boites à fleurs vous permettront d’avoir une plus belle vue lorsque vous vous trouvez à l’intérieur.

3. Égayer une pièce avec du papier peint

Ajoutez de la personnalité à la salle d’eau, au vestibule ou encore à la salle de lavage en installant du papier peint avec un motif et/ou de la couleur. Ce matériau revient à la mode, il faut juste savoir bien doser et l’utiliser avec parcimonie dans des pièces clés.

4. Changer le dosseret de votre cuisine

Il suffit parfois de seulement quelques modifications à une cuisine pour la remettre au goût du jour. Une rénovation de cuisine à petits budgets commence par le dosseret. Optez pour une céramique qui traversera le temps et qui se marie bien aux éléments de décor que vous avez déjà. Pour encore plus de nouveautés, changez vos poignées d’armoires également.

5. Changer le robinet

Changer le robinet de votre cuisine est souvent un bon moyen de redonner un peu de fraicheur à cette pièce si importante dans votre maison. Si l’espace de la cuisine le permet, optez pour un robinet à bec rétractable!

6. Remplacer les interrupteurs par des gradateurs

Cette simple modification changera l’ambiance de votre maison. Vous pourrez choisir le niveau d’intensité de la lumière lors des soupers entre amoureux ou encore les soirs de semaine quand vous voulez simplement relaxer sur le divan.

7. Installer une porte sur rail

En plus d’être très jolies, les portes sur rail permettent de sauver de l’espace dans une pièce. Il y en a des vitrées ou encore en bois pour ceux qui aiment le style «farm house». Elles sont pratiques pour les maisons au long couloir qui mène à plusieurs pièces.

8. Rafraichir le look de son foyer

Qu’il soit fonctionnel ou non, rafraichir le look de votre foyer lui fera un grand bien. Commencez par le nettoyer comme il le faut et ensuite peut-être lui donner une couche de peinture? Pensez aussi à rajeunir votre manteau de foyer en le changeant complètement ou bien en le peinturant aussi. Finalement, décorez les alentours et le dessus du manteau avec des vases, des cadres et des miroirs. Si votre foyer au bois n’est plus fonctionnel, ajoutez des grosses bougies à l’intérieur que vous pourrez allumer pour rendre la pièce chaleureuse.

9. Oser avec les moulures

Pour ajouter du caractère à une salle à manger par exemple, vous pouvez ajouter des moulures sur les murs pour encadrer vos œuvres d’art.

10. Transformer votre escalier

Vous pouvez opter pour un nouveau recouvrement de marches ou encore seulement peinturer les contremarches et/ou les barreaux. Vous n’êtes pas obligé de vous lancer dans de grandes rénovations, seulement un petit coup de pinceau ou encore un papier peint peut faire le travail!