Essayez cette succulente recette d'Ailes de poulet, épices à steak et cassonade concoctée par Jonathan Garnier présentée par SB cuisine Zeste.

AILES DE POULET ÉPICES À STEAK ET CASSONADE

Pour voir plus de recettes, rendez-vous au elmamia.com/fr/recettes

Portions : 4 – Saumure : entre 4 et 24 heures – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 22 à 23 minutes

Ingrédients

12 à 24 ailes de poulet du Québec

La saumure

250 ml (1 tasse) cassonade

60 ml (4 c. à table) mélange d’épices à steak Mélange costaud El-ma-mia

15 ml (1 c. à table) sel fin

500 à 750 ml (2 à 3 tasses) eau

125 ml (1/2 tasse) vinaigre blanc

1 feuille de laurier

La sauce

125 ml (1/2 tasse) ketchup

30 ml (2 c. à table) mélange d’épices à steak Mélange costaud El-ma-mia

Qs sauce piquante au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un bol, mélanger la cassonade, le Mélange Costaud El-ma-mia, le sel, l’eau, le vinaigre et le laurier, Quand la cassonade et le sel sont dissouts, ajouter les ailes de poulet et laisser saumurer au moins 4 heures et au maximum 24 heures.

ÉTAPE 2

Préchauffer le barbecue, au maximum.

ÉTAPE 3

Dans un bol, mélanger le ketchup, le Mélange Costaud El-ma-mia et la sauce piquante au goût.

ÉTAPE 4

Retirer de la saumure et éponger, puis enrober les ailes de poulet de sauce préparée.

ÉTAPE 5

Couper le feu sur un coté du barbecue et de l’autre côté, régler le feu à moyen.

ÉTAPE 6

Sur la grille du barbecue, côté feu éteint, déposer les ailes de poulet, fermer le couvercle et laisser cuire 20 minutes (en cuisson indirecte).

ÉTAPE 7

Couvercle ouvert et barbecue au maximum, poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes, pour colorer les ailes.