Voici le nouveau gin québécois à saveur de pamplemousse qui fera fureur cet été

Dans le contexte actuel, l'été 2020 n'aura pas la même saveur que les précédents. Nous devrons apprendre à le savourer autrement. Qui sait, peut-être aurait-il meilleur goût?

Pour mettre un baume sur nos cœurs, la compagnie québécoise Distillerie 3 Lacs lancera, à la fin du mois de juin, un gin à saveur estivale, constitué de pamplemousse et de romarin biologique.





Cette nouvelle boisson estivale a été élaborée à l'aide de véritables quartiers de pamplemousse et d'écorces de pamplemousse biologiques, qui ont macéré pendant 24 heures. En plus des branches fraiches de romarin, les distiller y ont ajouté une touche de poivre rose, de la cardamome et des baies de genièvre, ce qui lui confère un goût rafraichissant.





Le gin au pamplemousse et romarin sera disponible en succursale vers la fin du mois de juin. Il s'agit du deuxième produit que propose l'entreprise québécoise Distillerie 3 Lacs, située à Salaberry-de-Valleyfield. Pour patienter, vous pouvez aussi vous procurer le gin au citron et tournesol, aussi disponible en SAQ.

Voici 3 recettes de cocktails à partir de gin pamplemousse et romarin de Distillerie des 3 lacs :

Snow Bird

2 oz de gin 3 Lacs Pamplemousse Romarin

¾ oz de Campari

1½ oz de jus d’ananas

½ oz de jus de lime

½ oz de sirop de grenadine

Au shaker, rempli de glace, agitez tous les ingrédients jusqu’à ce qu’ils soient trop froids pour les mains. Transférez le tout dans un verre highball. Garnissez de menthe et d’une rondelle de lime.

Secret Garden

2 oz de gin 3 Lacs Pamplemousse Romarin

¾ oz de jus de lime

½ oz de jus de pamplemousse frais

¾ oz de sirop de gingembre

7-8 feuilles de menthe

Zeste d’orange ou de pamplemousse

Au shaker, rempli de glace, agitez tous les ingrédients jusqu’à ce qu’ils soient trop froids pour les mains. Filtrez le mélange à l’aide d’un tamis dans un verre refroidi au préalable et garnissez du zeste d’orange/pamplemousse et de menthe.

Punch 3 Lacs (pour 4 personnes)

6 oz de gin 3 Lacs Pamplemousse Romarin

4 oz de vermouth sec (ou vin blanc boisé)

14 oz de thé vert refroidi

2⁄3 tasse de sucre

3 oz de jus de citron

Zestes et jus d’une orange

Zestes et jus d’un pamplemousse

Dans un bol à punch, combinez le sucre et les zestes d’agrumes. Laissez reposer 2 heures au réfrigérateur. Ajoutez les jus de citron, pamplemousse et d’orange, ainsi que le thé. Remuez jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Ajoutez le gin 3 Lacs et le vermouth. Remplissez le bol de glace et remuez. Servir avec des rondelles d’agrume en garniture.