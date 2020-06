3 couleurs, 3 coups de coeur

Suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc du sud de la Bourgogne offrant une très belle tenue de bouche

Montagny 2017

Buissonnier - Vignerons de Buxy

Côte Chalonnaise - Bourgogne - France

Code : 12866291

Prix : 18,90 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des croquettes de poisson ou de poulet, mais également de nombreux fromages québécois.

Ce chardonnay bourguignon en offre beaucoup pour une bouteille à moins de 19-20 $. Délicats parfums floraux, texture caressante, ronde et enveloppante, finale fraiche et désaltérante... Rien ne cloche, rien ne fait défaut et on en redemande. Rendez-lui honneur lors des 2 ou 3 années à venir.

2- Un élégant et délicatement parfumé rosé sicilien

Sicilia 2019

Rosé - Planeta

Sicile - Italie

Code : 12818361

Prix : 16,95 $

Disponibilités : 240 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,1 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de tomates et autres légumes du jardin, un assortiment de sushis...

Voici une autre réussie et épanouie cuvée de la réputée famille italienne Planeta. Ce rosé de coloration assez pâle est fait de nero d'avola ainsi que de syrah. Il offre d'invitantes notes de fraises des champs et d'eau de Cologne. Il est complétement sec et fort rassasiant. Comme il ne possède pas une grande acidité, je vous recommande de boire la bouteille au courant des 12 prochains mois.

3- Un rouge de la région de Cahors au fruité pur et éclatant

Cahors 2016

Le Combal - Domaine Cosse Maisonneuve

Sud-Ouest - France

Code : 10675001

Prix : 20,15 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des cuisses de canard confites, une tourtière, des plats en sauce brune...

Même si la plupart des rouges de l'appellation Cahors sont costauds, denses, structurés, tanniques, musclés et riches, ils ne faut surtout pas tous les mettre dans le même panier. Ce cuvée le Combal est un bon exemple que gourmandise et fraicheur peuvent se retrouver dans la même bouteille. Un rouge principalement fait de malbec au fruité juste, présent, précis et abondant qui n'est aucunement lourdaud ou encombrant au gustatif. Il pourra somnoler encore 5, voire 6 ans en cave.