5 trucs simples pour bien entretenir vos électroménagers

Même s’ils ne sont pas les grandes vedettes de notre déco de cuisine, les électros n’en sont pas moins indispensables. Comme il s’agit d’un investissement considérable, on aimerait bien qu’ils durent le plus longtemps possible.

• À lire aussi: 10 petits projets à faire pour améliorer le look de votre maison

Voici donc 5 conseils pour prolonger leur durée de vie!

1. On nettoie l’intérieur du four au moins une fois par saison, en prenant soin de retirer les grilles et l’ampoule.

2. On n’utilise que des produits de qualité pour les plaques de cuisson (induction, vitrocéramique). Même chose pour les détergents dans le lave-vaisselle.

3. Mal entretenu, un réfrigérateur consomme beaucoup plus d’énergie. On nettoie l’intérieur tous les mois avec un chiffon imbibé d’eau chaude et un nettoyant, en n’oubliant pas le joint de porte en caoutchouc.

4. Le lavage des vêtements terminé, on laisse le tiroir à savon et la porte ouverte pour prévenir la formation de moisissure. On résiste à l’envie de mettre trop de savon, principale cause de l’apparition d’odeurs désagréables.

5. On s’assure d’une installation professionnelle pour les appareils qui exigent des raccords de plomberie et d’électricité.