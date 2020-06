5 idées pour transformer son escalier

L’escalier n’est pas à négliger, car c’est souvent l’une des premières choses que l’on aperçoit lorsqu’on entre dans une maison à plus d’un étage.

On doit donc lui porter une attention particulière et s'assurer que cette pièce maitresse de l’architecture de notre maison soit à notre goût.

Bien entendu, remplacer un escalier peut être assez coûteux. Ça ne vaut parfois même pas la peine même car il existe quelques façons de le transformer et de le remettre au goût du jour.

1. Utilisez de la peinture

Cette première idée est simple, peu coûteuse et efficace pour transformer un escalier. Vous pouvez décider de peinturer l’entièreté des marches, seulement les contremarches ou bien les barreaux et la main courante. Vous pouvez aussi faire preuve d’encore plus d’imagination et peinturer une bande au centre des marches pour créer un effet de tapis ou bien faire un dégrader de la couleur de votre choix sur les marches ou les barreaux. Un monde de possibilité s’offre à vous. N’oubliez toutefois pas d’appliquer un vernis mat à base d’eau sur les marches pour ne pas que l’usage abime trop rapidement votre travail.

2. Ajoutez du tapis

Si vous voulez ajouter de la chaleur à votre maison, n’ayez pas peur d’opter pour le tapis. Une tendance qui est franchement jolie est d’installer un tapis au centre des marches afin de créer un chemin. Si votre escalier a réellement besoin d’une cure de rajeunissement, vous pouvez peinturer l’entièrement des marches en blanc et installer un chemin de tapis à motifs au centre.

3. Changez la rampe

Si vous êtes vraiment dû pour un changement, modifiez la rampe de votre escalier. C’est souvent la façon la moins coûteuse de moderniser un escalier sans le remplacer. Les escaliers de métal sont plutôt tendance actuellement alors peut-être qu’une rampe en grillage pourrait bien s’harmoniser au reste de votre maison si vous aimez le style plus industriel?

4. Jouez avec du papier peint

N’ayez pas peur de jouer avec le papier peint de vos rêves en l’ajoutant sur les contremarches pour rendre votre escalier hyper original. Si vous êtes un peu plus conservateur, recouvrez le mur de l’escalier du papier peint de votre choix pour bien l’habiller. Ce mur est souvent oublié et pourtant il peut servir non seulement de galerie d’art, mais aussi de rangement en y ajoutant des tablettes ou en construisant une bibliothèque sur mesure si l’espace le permet.

5. Décorez votre escalier

Si vous n’avez pas le temps ou les moyens de rénover quoi que ce soit, vous n'avez qu'à bien décorer l'ensemble de votre escalier pour le transformer. Vous pouvez suspendre un beau luminaire au centre d’un escalier en «U», ou encore ajouter une bande de lumières LED sous la rampe. Sinon, vous pouvez utiliser les marches comme tablettes pour y déposer des livres, des plantes ou des lanternes. Finalement, utilisez le mur pour y accrocher des photos, des œuvres d’art, des crochets, et même un ou plusieurs miroirs pour ajouter un effet de grandeur à l’espace parfois restreint.

Bonne décoration!