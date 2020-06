Des images de la manifestation contre le racisme nous laisse sans mot

Une deuxième manifestation contre le racisme a réuni des gens de partout, hier, au centre-ville de Montréal. Certaines images nous ont fait réfléchir, d'autres nous ont attendries ou bousculées. Revoyez le cours de la journée grâce à ces images porteuses d'espoir.

« Des milliers de manifestants réunis pour un deuxième dimanche à Montréal contre la discrimination raciale et la brutalité policière ».

« On s’est agenouillés. On a levé le poing. On a répété son nom. GEORGE FLOYD. Et on s’en souviendra. Ne soyons pas silencieux. Svp. »

« Aujourd’hui, on a marché. Aujourd’hui, on a crié. Aujourd’hui, on a chanté. Aujourd’hui, on a dansé. En couleur. En noir. En blanc. Wake up. C’est ça le Québec d’aujourd’hui. »

« J'aurais pu choisir de considérer le chemin fait jusqu'à présent par les blancs pour offrir réparation aux communautés noires. Cependant, j'ai choisi il y a longtemps de ne jamais me taire à propos de celui qu'il nous reste à faire »

« Je souhaite toutefois combattre à ma façon le racisme systémique présent dans notre société. La culture noire a apporté énooooormément à ma vie! En tant qu’homme blanc privilégié et photographe, j’en fais une mission de contribuer au démantèlement du racisme une photo à la fois ».

« Nous étions là. »

« J’ose espérer que personne qui me suit ici se considère comme raciste. Mais malheureusement ce n’est plus assez. Combien de fois avez vous été témoin d’un commentaire déplacé d’un ami un peu colon sans rien dire? Combien de fois avez vous été témoin d’un geste qui n’avais pas sa place sans intervenir? Combien de fois avez vous évité de vous exprimer sur ces inégalités raciales par peur de dire la mauvaise chose? »

« Ce sera une bataille qui dura longtemps mais à laquelle on n’aura pas le choix de tous mettre des efforts. Des efforts pour que les noirs vivent aussi bien que les blancs. Il n’y a absolument aucune raison que ce soit autrement. Unissons nos forces pour leur donner justice. »