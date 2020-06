Les tendances capillaires de l'été 2020

Bientôt trois mois que vous n'avez pas pris rendez-vous chez votre coloriste? Si la plupart d'entre vous opteront pour une mise en plis classique, d'autres se laisseront peut-être tenter par un changement capillaire. Voici à quoi ressembleront les tendances de l'été 2020.



Les salons de coiffure et d'esthétique de partout au Québec ont eu le feu vert pour rouvrir le 1er juin. Toutefois, la communauté métropolitaine de Montréal devra patienter encore une semaine avant de pouvoir rafraîchir ses pointes puisque les salons de coiffure ne pourront rouvrir avant le 15 juin.

Les coupes de l'été 2020

La coupe carré

Cette coupe est idéale pour se rafraîchir la nuque durant les chaudes journées d'été. À la fois élégante et pratique, la coupe carrée est partout cette saison! Elle saura vous insuffler le vent de fraîcheur dont vous avez besoin. Même Sabrina Cournoyer s'est laissé tenter plus tôt cette année.

La franche

Cette saison, la franche se réinvente. On la verra légèrement plus courte, parfois ébouriffée, d'autres fois ondulée. Elle est imparfaite et c'est parfait ainsi!

Les couleurs de l'été 2020

Le caramel

Le caramel est un doux mélange de couleurs estivales. Autant les brunettes que les blondinettes pourront le porter cette saison. Cette coloration tire légèrement sur le roux, ce qui la rend encore plus séduisante!

Le beige

Cette saison, le blond n'est plus aussi éclatant et brillant que les étés précédents. Plus naturel, il tire ses influences de la plage et des belles journées d'été. Le « sablé » va conquérir toutes les blondes de ce monde.

E-Girl

Depuis le début de l'année, on nous annonce que la tendance E-Girl sera partout. Bien qu'elle se fasse encore timide, on voit cette tendance de plus en plus sur les vedettes internationales. Oserez-vous mettre un accent de couleur sur vos mèches de devant?

Les mises en plis de l'été 2020

Les tresses XXL

Les tresses font un retour en force cet été : attendez-vous à en voir partout! Un peu avant-gardiste, Anouk Meunier s'est aussi laissé inspirer par cette tendance estivale.

Les boucles

Cette saison-ci les boucles rappellent celles des années 90. On les aime serrées et naturelles.